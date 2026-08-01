Aadhaar फ्रॉड का टेंशन खत्म, बस घर बैठे ऐसे लॉक करने अपना Biometric डेटा

Edited by Ajay Verma |Published: Aug 01, 2026, 10:36 AM (IST)
How to Lock Aadhaar Biometric Lock: Aadhaar कार्ड अहम दस्तावेज में से एक है। इसका उपयोग सरकारी योजनाओं से लेकर बैंक में अकाउंट खुलवाने तक के लिए किया जाता है। हालांकि, स्कैमर्स आधार से जुड़े बायोमेट्रिक का गलत इस्तेमाल करके लोगों को चूना लगा रहे हैं। इन मामलों पर रोक लगाने के लिए बायोमेट्रिक लॉक करने की सुविधा दी गई है, जिससे खुद को स्कैम से बचाया जा सकता है। और पढें: Aadhaar App: 1 स्मार्टफोन में पूरे परिवार के आधार कार्ड को कर सकते हैं ADD, जानें प्रोसेस
अगर आपको बायोमेट्रिक लॉक करना नहीं आता है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस टेक गाइड में आधार बायोमेट्रिक लॉक करने का पूरा तरीका बताएंगे, जिससे आप अपनी निजी डिटेल को लॉक करके सुरक्षित रख सकेंगे और काम पड़ने पर अनलॉक करके यूज कर पाएंगे। और पढें: Aadhaar Card में घर बैठे अपडेट करें Email ID, वो भी बिल्कुल मुफ्त, जानें कैसे
UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने देश के लोगों को आधार से जुड़े फ्रॉड से बचाने के लिए आधार बायोमेट्रिक लॉक फीचर को पेश किया है। इस सुविधा के माध्यम से बायोमेट्रिक डिटेल को लॉक किया जा सकता है। आंकड़ों की मानें, तो अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस फीचर का इस्तेमाल करके अपनी निजी डिटेल लॉक कर चुके हैं।
1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में आधार ऐप डाउनलोड करें।
2. ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को पूरा करके लॉग-इन कीजिए।
3. होम स्क्रीन पर मौजूद Biometric Lock फीचर को चुनें।
4. फिर आने वाले स्टेप को फॉलो करें।
5. अपनी पहचान वेरिफाई करें।
6. इसके बाद आपका बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा।
हमने आपको ऊपर आधार बायोमेट्रिक लॉक करने का तरीका बता दिया है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि इस डिटेल को कैसे अनलॉक किया जाएं, तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको आधार ऐप ओपन करना है। फिर अनलॉक बायोमेट्रिक को चुनना है और खुद को वेरिफाई करना है। इसके बाद आपकी डिटेल अनलॉक हो जाएगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आधार बायोमेट्रिक लॉक फीचर को साल 2023 में लॉन्च किया गया था। इस फीचर को धारक की सुरक्षा के लिए लाया गया है। इसका सपोर्ट आधार ऐप में दिया गया है, जिससे बायोमेट्रिक को आसानी से लॉक किया जा सकता है।
1. आधार का बायोमेट्रिक लॉक फीचर क्या है ?
Ans. यह एक सिक्योरिटी फीचर है, जिसकी मदद से फिंगरप्रिंट और आईरिस को लॉक करके सुरक्षित रखा जा सकता है।
2. इस फीचर को लाने का उद्देश्य क्या है ?
Ans. बायोमेट्रिक लॉक फीचर को खासतौर पर लोगों के फिंगरप्रिंट जैसी डिटेल का गलत इस्तेमाल होने से रोकने के लिए लाया गया है।