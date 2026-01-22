comscore
WhatsApp में IP Protect फीचर कैसे ऑन करें, मिलेगा ये बड़ा फायदा

WhatsApp ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी बढ़ाने के लिए नया IP Protect फीचर लॉन्च किया है। यह फीचर वॉइस और वीडियो कॉल्स के दौरान आपका IP एड्रेस और लोकेशन छुपाता है, जिससे कोई भी आपकी कॉल ट्रैक नहीं कर पाएगा, फिलहाल यह फीचर कुछ यूजर्स के लिए उपलब्ध है। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 22, 2026, 01:13 PM (IST)

WhatsApp ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम है IP Protect, यह फीचर विशेष रूप से वॉइस और वीडियो कॉल्स के लिए है। जब आप इस फीचर को ऑन करेंगे तो आपकी IP एड्रेस दूसरों से छुप जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी आपके कॉल के दौरान आपकी लोकेशन या नेटवर्क जानकारी आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएगा। WhatsApp ने बताया है कि इस फीचर का उद्देश्य यूजर्स को ज्यादा सुरक्षा और प्राइवेसी देना है। फिलहाल यह फीचर कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्ध है लेकिन जल्द ही इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। news और पढें: WhatsApp में आ रहा नया प्राइवेसी फीचर, कोई नहीं कर पाएगा कवर फोटो का गलत इस्तेमाल

IP Protect चालू करने से कॉल्स पर क्या असर पड़ेगा

इस फीचर को ऑन करने से आपके कॉल्स WhatsApp के सर्वर के माध्यम से रूट होंगे, यानी अब कॉल सीधे आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच नहीं जाएगी। इससे आपके IP एड्रेस को ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। WhatsApp ने यह भी साफ किया है कि इस फीचर को ऑन करने से आपकी लोकेशन की प्राइवेसी बढ़ेगी और यह कॉल्स के दौरान सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर जोड़ देगा हालांकि ऐसा करने से कॉल की क्वालिटी पर थोड़ा असर पड़ सकता है क्योंकि कॉल्स अब सीधे डिवाइस से डिवाइस नहीं बल्कि WhatsApp सर्वर के जरिए जाएगी। news और पढें: WhatsApp पर बिना नंबर सेव किए कैसे करें Chat, अब सबके नंबर सेव करना करें बंद

WhatsApp में IP Protect फीचर कैसे चालू करें

अगर आप भी इस फीचर को अपने WhatsApp में Enable करना चाहते हैं, तो यह बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp App खोलें। इसके बाद ऊपर दाईं ओर तीन डॉट्स पर क्लिक करें और Settings में जाएं, फिर Privacy पर टैप करें और नीचे स्क्रॉल करके Advanced सेक्शन में जाएं, यहां आपको Protect IP address in calls का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए स्विच को टॉगल करें, एक बार यह फीचर ऑन हो जाने के बाद आपकी कॉल पर आपकी IP एड्रेस छुपी रहेगी और दूसरे व्यक्ति के लिए आपकी लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। news और पढें: WhatsApp में आ रहा सिक्योरिटी फीचर, अलग सेक्शन में दिखेंगे अनजान नंबर से आए मैसेज

यूजफुल और सुरक्षित फीचर

एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी का महत्व बढ़ता जा रहा है। WhatsApp जैसी प्लेटफॉर्म पर IP Protect जैसे फीचर यूजर्स को Security and Privacy का भरोसा देते हैं। हालांकि इस फीचर के कारण कॉल क्वालिटी पर थोड़ा असर पड़ सकता है लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम बेहद जरूरी और यूजफुल है। ऐसे फीचर यूजर्स को सुरक्षित महसूस कराते हैं और उनके व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।