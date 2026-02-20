comscore
WhatsApp ने यूजर्स के लिए पेश किया कमाल का फीचर, अब नए ग्रुप मेंबर भी पढ़ सकेंगे पुराने मैसेज

WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए एक नया और काम का फीचर पेश किया है, जिससे ग्रुप में जुड़ने वाले नए मेंबर भी पुराने मैसेज पढ़ सकेंगे। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 20, 2026, 12:21 PM (IST)

WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर पेश किया है, जिसका नाम ग्रुप मैसेज हिस्ट्री (Group Message History) है। इस फीचर का मकसद नए मेंबर्स को ग्रुप में जुड़ते ही पुराने मैसेज समझने में आसानी देना है। पहले जब किसी नए मेंबर को ग्रुप में जोड़ा जाता था, तो वह केवल वही मैसेज देख पाता था जो उसके जुड़ने के बाद भेजे गए हों। इससे कई बार बातचीत समझने में परेशानी होती थी और बाकी मेंबर्स को पुराने मैसेज अलग से फॉरवर्ड करने पड़ते थे। अब इस नई सुविधा के जरिए ग्रुप एडमिन तय कर सकते हैं कि नए मेंबर को पहले के कितने मैसेज दिखाए जाएं। news और पढें: WhatsApp में आया नया सिक्योरिटी फीचर, यूजर्स का डेटा रहेगा पूरी तरह से सुरक्षित

इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत

इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे चालू या बंद करना पूरी तरह ग्रुप एडमिन के हाथ में है। अगर एडमिन चाहें तो नए मेंबर को पुराने मैसेज दिखाए जा सकते हैं और अगर न चाहें तो नहीं भी दिखाए जाएंगे। इतना ही नहीं एडमिन यह भी तय कर सकते हैं कि कितने पुराने मैसेज दिखें जैसे 25 मैसेज से शुरुआत की जा सकती है। इससे अलग-अलग तरह के ग्रुप में अपनी जरूरत के हिसाब से सेटिंग बदली जा सकती है, जैसे ऑफिस या कम्युनिटी ग्रुप में जरूरी जानकारी दिखाना काम का हो सकता है लेकिन पर्सनल ग्रुप में लोग अपनी प्राइवेसी ज्यादा रखना चाहेंगे यानि यह फीचर एडमिन को पूरा कंट्रोल देता है और जरूरत के अनुसार बदलाव करने की सुविधा भी। news और पढें: WhatsApp में IP Protect फीचर कैसे ऑन करें, मिलेगा ये बड़ा फायदा

यह नया फीचर End-To-End Encryption और यूजर प्राइवेसी को सुरक्षित रखेगा

कंपनी का कहना है कि यह फीचर लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। WhatsApp पहले से ही End-To-End Encryption का इस्तेमाल करता है और यह नया फीचर भी उसी सुरक्षा सिस्टम के साथ काम करेगा। इसका मतलब है कि जो भी मैसेज शेयर होंगे, उन्हें सिर्फ ग्रुप के मेंबर ही देख पाएंगे। कोई बाहरी व्यक्ति या थर्ड पार्टी उन्हें नहीं पढ़ सकेगी। कंपनी ने साफ कहा है कि इस अपडेट से एन्क्रिप्शन की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही जब किसी नए मेंबर को पुराने मैसेज भेजे जाएंगे तो बाकी मेंबर्स को इसकी जानकारी मिल जाएगी। उन्हें टाइम और किसने भेजा है, ये डिटेल्स भी दिखाई देंगी ताकि सब कुछ साफ और पारदर्शी रहे। पुराने मैसेज सामान्य मैसेज से अलग तरीके से दिखेंगे, ताकि किसी को कन्फ्यूजन न हो। news और पढें: WhatsApp में आ रहा नया प्राइवेसी फीचर, कोई नहीं कर पाएगा कवर फोटो का गलत इस्तेमाल

यह फीचर Android और iOS यूजर्स के लिए जल्द उपलब्ध होगा

इस फीचर की शुरुआत दुनिया भर में कर दी गई है और जल्द ही यह Android और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। WhatsApp ने सलाह दी है कि यूजर्स अपने ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें, ताकि वे इस नई सुविधा का फायदा उठा सकें, माना जा रहा है कि यह फीचर खासकर बड़े ग्रुप और ज्यादा एक्टिव कम्युनिटी चैट में बहुत काम आएगा, जहां हर दिन ढेर सारे मैसेज आते हैं। ऐसे में नया मेंबर आसानी से पुराने जरूरी मैसेज देख सकेगा और बातों को समझ पाएगा।