How to check air quality on google maps: दिल्ली-NCR में हर साल की तरह एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से दिल्ली की एयर क्वालिटी काफी खराब हो गई है। दूषित हवा के कारण लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। वहीं, घर से बाहर निकलने से पहले अपने एरिया की एयर क्वालिटी चेक करके ही बाहर निकलें। अगर आप भी घर से बाहर निकलने से पहले एयर क्वालिटी चेक करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी आपकी मदद करेगी। इसके लिए आपको अलग से कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। दरअसल, आपके फोन में पहले से मौजूद Google Maps एयर क्वालिटी की जानकारी देता है। आइए जानते हैं गूगल मैप्स पर कैसे चेक करने अपने एरिया की एयर क्वालिटी।

Google Maps में एयर क्वालिटी ट्रैकर फीचर मौजूद है, जो कि हर जगह की रियल-टाइम एयर क्वालिटी जानकारी प्रोवाइड करता है। इस टूल का इस्तेमाल करके आप आसानी से कहीं की भी एयर क्वालिटी की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी नई जगह जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले इस टूल के जरिए जान लें वहां कि हवा कितनी दूषित या फिर स्वच्छ है।

How to check air quality on Google Maps

1. इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में मौजूद Google Maps ऐप को ओपन करना होगा। अगर यह ऐप आपके फोन में मौजूद नहीं है, तो इसे Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं।

2. गूगल प्ले स्टोर Android व iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है।

3. अब टॉप पर दिख रहे Map Type आइकन पर क्लिक करें।

4. यहां आपको मैप के कई टाइप देखने को मिलेंगे, जिसमें Default, Satellite व Terrain आदि मौजूद हैं।

5. आपको Map डिटेल्स में क्लिक करके 7वें ऑप्शन Air Quality पर क्लिक करना होगा।

6. अब आपको मैप में हर एरिया की एयर क्वालिटी की जानकारी मिल जाएगी।

खराब एयर क्वालिटी वाले एरिया लाल रंग के निशान के साथ मैप पर लिस्ट होगा। वहीं, ठीक-ठाक एयर क्वालिटी वाली जगहें पीले निशान के साथ स्थित हैं। हालांकि, जिन जगहों की एयर क्वालिटी अच्छी है, वो हरे रंग के निशान के साथ स्थित है।