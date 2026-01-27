e-PAN Card: घर बैठे आसानी से ऐसे करें डाउनलोड

PAN यानी Permanent Account Number भारत में टैक्स और पैसे से जुड़े कामों के लिए सबसे जरूरी पहचान है। यह 10 अंकों का एक नंबर होता है, जो Income Tax Department हर व्यक्ति, कंपनी या संस्था को देता है। PAN की मदद से आप अपने टैक्स पेमेंट और बाकी वित्तीय रिकॉर्ड आसानी से देख सकते हैं। आमतौर पर Income Tax Return फाइल करने के लिए PAN की जरूरत होती है। आजकल PAN लेना बहुत आसान हो गया है। आपको फिजिकल कार्ड लेने की जरूरत नहीं, आप e-PAN भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह डिजिटल PAN भी पूरी तरह वैध होता है और आप इसे अपने मोबाइल में रख सकते हैं। और पढें: घर बैठे 5 मिनट में आधार को पैन कार्ड से करें लिंक, जानें पूरा प्रोसेस

e-PAN क्या है और इसके फायदे

e-PAN, आपके फिजिकल PAN कार्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होती है, जिसे आप आसानी से Protean Income Tax Information Portal से डाउनलोड कर सकते हैं। आप PAN के लिए आवेदन करते समय फिजिकल कार्ड, e-PAN या दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं, अगर आपका फिजिकल कार्ड खो गया है, तो आप सिर्फ ₹8.26 की मामूली फीस देकर e-PAN डाउनलोड कर सकते हैं। e-PAN का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको इसे हमेशा अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती। एक बार डाउनलोड करने के बाद, आप इसे अपने डिवाइस पर ऑफलाइन भी रख सकते हैं और टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा e-PAN कार्ड की फीस ₹50 वाले फिजिकल कार्ड से काफी कम है। और पढें: Aadhaar-PAN Link करने की तारीख बढ़ी, जानें कैसे करें लिंक और स्टेटस चेक

e-PAN के लिए डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी

Income Tax Department के नियमों के अनुसार, e-PAN डाउनलोड करने के लिए आपके पास पहले से PAN जारी होना चाहिए या आपने PAN के लिए आवेदन किया होना चाहिए, अगर आपके पास पहले से PAN कार्ड है तो आप वही नंबर इस्तेमाल करके Protean Portal से e-PAN डाउनलोड कर सकते हैं। PAN के आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप अपने Acknowledgment Number का इस्तेमाल कर सकते हैं। e-PAN डाउनलोड करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जिनमें PAN नंबर, Aadhaar कार्ड और अगर लागू हो तो GSTN कार्ड शामिल हैं। और पढें: Aadhaar PAN Link: आधार कार्ड से PAN Card करना हो लिंक या चेक करना हो स्टेटस, यहां जानें पूरा प्रॉसेस

e-PAN ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें

e-PAN डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले Protean Tech Tax Information Online Portal पर जाएं। वहां अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर, जन्म का महीना और साल दर्ज करें, अगर आपके पास GSTN नंबर है तो उसे भी दर्ज करें। Captcha वेरिफाई करने के बाद, OTP प्राप्त करने के लिए अपनी पसंदीदा मोड चुनें। OTP मिलने के बाद उसे पोर्टल में डालकर वेरिफाई करें। इसके बाद पेमेंट मोड चुनें और ₹8.26 की मामूली फीस का पेमेंट करें। पेमेंट पूरा होने के बाद आप e-PAN अपने डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य में इसका इस्तेमाल ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इस तरह e-PAN कार्ड ने PAN की सुविधा को और आसान और डिजिटल बना दिया है।