Instagram अपने यूजर्स को कई प्राइवेसी फीचर ऑफर करता है। यूजर्स की सिक्योरिटी को देखते हुए Meta के स्वामित्व वाला यह इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप लोगों को ब्लॉक करने की सुविधा भी देता है। इंस्टाग्राम पर आपके द्वारा शेयर की गई फोटो या वीडियो प्रोफाइल पर यूजर्स कमेंट करते हैं। कई पोस्ट पर ऐसे कमेंट भी आ जाते हैं, जो आपत्तिजनक होते हैं और आप उन्हें नहीं देखना चाहते हैं। Also Read - क्या आपको पता हैं Instagram के ये टॉप 5 प्राइवेसी फीचर्स? हमेशा रखें याद

हालांकि, इंस्टाग्राम आपको पोस्ट के लिए कमेंट ऑफ करने की सुविधा भी देता है। साथ ही, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका कोई एक दोस्त या यूजर आपके पोस्ट पर कमेंट कर सके तो आप उसे ऐसा करने से भी रोक सकते हैं। ऐसा करना बहुत आसान है। आज हम यहां इस आर्टिकल में इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। Also Read - Instagram Reels के तीन नए एडिटिंग टूल, जानें कैसे करें यूज

Instagram की धमाकेदार ट्रिक

आप किसी पोस्ट को शेयर करने से पहले उसके लिए कमेंट को बंद कर सकते हैं। उस स्क्रीन पर जहां आप अपनी पोस्ट में कैप्शन या स्थान जोड़ते हैं। वहां, एडवांस सेटिंग पर टैप करें। फिर कमेंट करना बंद करें पर टैप कर दें। हालांकि, किसी एक यूजर्स द्वारा किए जाने वाले कमेंट पर रोक लगाने के लिए आपको इंस्टाग्राम की सेटिंग में जाना होगा। Also Read - Elon Musk को झटका देंगे जुकरबर्ग, अगले महीने ला रहे Twitter जैसा प्लेटफॉर्म

इसके लिए सबसे पहले अपने डिवाइस में इंस्टग्राम ऐप ओपन करें।

उसके बाद राइट साइड में सबसे नीचे आ रहे प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर दें।

फिर सबसे ऊपर दिए गए हैमबर्ग आइकन पर क्लिक करें।

अब Settings and Privacy सेक्शन में जाएं।

यहां स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएं। फिर आपको How others can interact with you सेक्शन में Comments का सेक्शन मिलेगा।

इस पर क्लिक करें। अब Block Comments from पर क्लिक करें और सर्च करके उस यूज को ब्लॉक कर दें, जिसके कमेंट आप अपने पोस्ट पर नहीं देखना चाहते हैं।

अन्य कई प्राइवेसी सेटिंग

इसके अलावा, Instagram यूजर्स को कई प्राइवेसी फीचर्स मिलते हैं। आप स्टोरीज पर आने वाले मैसेज को रोक सकते हैं। इसके लिए सेटिंग और प्राइवेसी में जाएं। फिर Messages and Story Replies पर क्लिक करें। अब Story Replies में Allow replies from Followers, Allow Replies from followers you follw back और Don’t aalow story Replies का मिलेगा। आप अपने पोस्ट को रीशेयर होने से भी रोक सकते हैं।

अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी आपको अपने पोस्ट और स्टोरी में मेंशन या टैग करे तो सेटिंग में जाएं। फिर Tags and Metions पर क्लिक करें और आगे के स्टेप फॉलो करते रहें।