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Eid Mubarak 2026 Wishes: दोस्तों-रिश्तेदारों को देनी है ईद की प्यारी मुबारकबाद, WhatsApp पर ऐसे भेजें Stickers

Eid Mubarak 2026 Wishes: अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को खास अंदाज में ईद की मुबारकबाद देनी है, तो आप WhatsApp Stickers भेजकर विश कर सकते हैं। नीचे स्टिकर भेजने का पूरा तरीका बताया गया है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 21, 2026, 09:21 AM (IST)

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Eid Mubarak 2026 Wishes: आज दुनियाभर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस खास पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के बाद एक-दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। साथ ही, अपने घरों में सेवइयां जैसे मीठे पकवान बनाते हैं। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपने घरों से दूर हैं और मिलकर ईद की मुबारकबाद नहीं दे सकते हैं। ऐसे में वे WhatsApp पर खूबसूरत स्टिकर भेजकर हैप्पी ईद विश कर सकते हैं। news और पढें: Dhurandhar 2 फ्री देखने का है मन? WhatsApp Scam से रहें सावधान, वरना अकाउंट होगा खाली

अगर आप इस ईद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर हैं और दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो यहां हम आपको व्हाट्सएप पर स्टिकर डाउनलोड करने से लेकर भेजने तक का तरीका बताएंगे, जिससे आप ईद की बधाई दे सकेंगे। इससे आपके आपसी रिश्ते मजबूत होंगे और खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। news और पढें: WhatsApp Voice और Video कॉल में आ रहा नया Noise Cancellation, कॉलिंग एक्सपीरियंस होगा शानदार!

WhatsApp पर कैसे भेजें Eid Stickers ?

  • अपने एंड्रॉइड फोन या आईफोन में व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए।
  • उस चैट को ओपन करें, जिसे आप ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं।
  • यहां आपको मैसेज बॉक्स के बगल में बना स्टिकर बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए।
  • फिर ‘+’ आइकन दबाएं।
  • अब स्क्रीन पर तीन ऑप्शन ALL Stickers, My Stickers और Discovers Stickers Apps नजर आएंगे, जिनमें से आपको तीसरा
    विकल्प चुनना है।
  • यहां आप ईद स्टिकर लिखकर सर्च करें।
  • आपको कई सारे स्टिकर पैक मिल जाएंगे।
  • उनमें से अपनी पसंद के स्टिकर पैक को डाउनलोड करिए।
  • फिर ‘Add to WhatsApp’ दबाएं।
  • इसके बाद वो स्टिकर पैक व्हाट्सएप स्टिकर सेक्शन में जुड़ जाएगा, जहां से आप स्टिकर भेजकर हैप्पी ईद (Happy Eid) विश कर सकते हैं।

Status लगाकर भी कर सकते हैं विश

अगर आपके पास एक-एक करके स्टिकर भेजने का समय नहीं है, तो आप व्हाट्सएप स्टेटस (WhatsApp Status) का सहारा ले सकते हैं। यहां आप ईद की मुबारकबाद की फोटो या वीडियो लगाकर एक साथ सभी को विश कर सकते हैं। news और पढें: क्या आपकी WhatsApp चैट सुरक्षित है? ये 5 फीचर्स तुरंत चेक करें

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GIF भी है एक ऑप्शन

स्टिकर और स्टेटस के अलावा आप GIF भेजकर भी ईद की बधाई दे सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप खोलना है और उस चैट विंड को ओपन करना है, जिसे आप ईद की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। फिर मैसेज बॉक्स में बने स्टिकर बटन पर टैप करना है। अब आपकी स्क्रीन पर जीआईएफ सेक्शन ओपन हो जाएगा, जहां आप ईद के GIF सर्च करके भेज सकते हैं।