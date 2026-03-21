Eid Mubarak 2026 Wishes: दोस्तों-रिश्तेदारों को देनी है ईद की प्यारी मुबारकबाद, WhatsApp पर ऐसे भेजें Stickers

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 21, 2026, 09:21 AM (IST)
Eid Mubarak 2026 Wishes: आज दुनियाभर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस खास पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने के बाद एक-दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। साथ ही, अपने घरों में सेवइयां जैसे मीठे पकवान बनाते हैं। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपने घरों से दूर हैं और मिलकर ईद की मुबारकबाद नहीं दे सकते हैं। ऐसे में वे WhatsApp पर खूबसूरत स्टिकर भेजकर हैप्पी ईद विश कर सकते हैं। और पढें: Dhurandhar 2 फ्री देखने का है मन? WhatsApp Scam से रहें सावधान, वरना अकाउंट होगा खाली
अगर आप इस ईद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर हैं और दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं, तो यहां हम आपको व्हाट्सएप पर स्टिकर डाउनलोड करने से लेकर भेजने तक का तरीका बताएंगे, जिससे आप ईद की बधाई दे सकेंगे। इससे आपके आपसी रिश्ते मजबूत होंगे और खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। और पढें: WhatsApp Voice और Video कॉल में आ रहा नया Noise Cancellation, कॉलिंग एक्सपीरियंस होगा शानदार!
अगर आपके पास एक-एक करके स्टिकर भेजने का समय नहीं है, तो आप व्हाट्सएप स्टेटस (WhatsApp Status) का सहारा ले सकते हैं। यहां आप ईद की मुबारकबाद की फोटो या वीडियो लगाकर एक साथ सभी को विश कर सकते हैं। और पढें: क्या आपकी WhatsApp चैट सुरक्षित है? ये 5 फीचर्स तुरंत चेक करें
स्टिकर और स्टेटस के अलावा आप GIF भेजकर भी ईद की बधाई दे सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप खोलना है और उस चैट विंड को ओपन करना है, जिसे आप ईद की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। फिर मैसेज बॉक्स में बने स्टिकर बटन पर टैप करना है। अब आपकी स्क्रीन पर जीआईएफ सेक्शन ओपन हो जाएगा, जहां आप ईद के GIF सर्च करके भेज सकते हैं।
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