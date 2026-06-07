क्या बिना Stabiliser के भी चला सकते हैं AC? दूर करें यह बड़ा कन्फ्यूजन, बच सकते हैं हजारों रुपये

गर्मियों का मौसम शुरू होते ही AC की मांग तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में नया AC खरीदने वाले कई लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या AC के साथ अलग से Stabiliser लगवाना जरूरी है या नहीं। पहले के समय में लगभग हर AC के साथ Stabiliser लगाना जरूरी माना जाता था क्योंकि बिजली के वोल्टेज में बार-बार उतार-चढ़ाव आता था, हालांकि अब टेक्नोलॉजी काफी बदल चुकी है और बाजार में मिलने वाले ज्यादातर नए इन्वर्टर AC पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित हो गए हैं। इसलिए AC खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपके लिए Stabiliser की जरूरत है या नहीं।

क्या इन्वर्टर AC में पहले से वोल्टेज प्रोटेक्शन मिलता है?

आजकल आने वाले अधिकांश इन्वर्टर AC में बिल्ट-इन वोल्टेज प्रोटेक्शन सिस्टम दिया जाता है। यह फीचर AC को सामान्य वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाने में मदद करता है। कई कंपनियों के नए AC लगभग 160V से 290V तक के वोल्टेज पर बिना किसी बाहरी Stabiliser के आराम से काम कर सकते हैं। यही वजह है कि कई मैन्युफैक्चरर अब अपने AC के लिए अलग से Stabiliser लगाने की सलाह भी नहीं देते। अगर आपके इलाके में बिजली सप्लाई सामान्य और स्थिर रहती है, तो आपको अतिरिक्त Stabiliser पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। ऐसे में केवल AC की बिल्ट-इन सुरक्षा ही पर्याप्त साबित हो सकती है।

किन लोगों के लिए Stabiliser लगाना फायदेमंद हो सकता है?

हालांकि हर जगह बिजली की स्थिति एक जैसी नहीं होती। कई इलाकों में आज भी वोल्टेज बहुत ज्यादा घटता-बढ़ता रहता है या फिर अचानक पावर सर्ज की समस्या देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में Stabiliser एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। एक अच्छा Stabiliser 130V से 300V तक के वोल्टेज को नियंत्रित कर सकता है और अचानक आने वाले झटकों से AC को बचा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब बिजली में असामान्य उतार-चढ़ाव होता है, तो उसका असर सबसे पहले Stabiliser पर पड़ता है। इससे AC का कंप्रेसर, मदरबोर्ड और दूसरे महंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स सुरक्षित रहते हैं। अगर पावर सर्ज सीधे AC तक पहुंच जाए, तो रिपेयरिंग पर हजारों रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।

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तो आखिर AC के साथ Stabiliser लगाना चाहिए या नहीं?

हालांकि Stabiliser लगाने के कुछ नुकसान भी हैं। यह लगातार थोड़ी बिजली की खपत करता है, जो आमतौर पर 10 से 20 वॉट के बीच होती है। इसके कारण सालभर में बिजली बिल पर लगभग 150 से 300 रुपये तक का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। इसलिए फैसला लेने से पहले अपने इलाके की बिजली सप्लाई की स्थिति को जरूर ध्यान में रखें। अगर आपके यहां बिजली स्थिर रहती है और आप नया इन्वर्टर AC खरीद रहे हैं, तो अलग से Stabiliser की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन क्षेत्रों में बार-बार वोल्टेज की समस्या रहती है, वहां Stabiliser लगाना समझदारी भरा और सुरक्षित फैसला साबित हो सकता है।