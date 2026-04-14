CBSE Class 10th Result 2026: जल्द जारी हो सकते हैं नतीजे, जानिए DigiLocker और UMANG App पर रिजल्ट कैसे करेंगे चेक

CBSE की कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। साल 2026 के बोर्ड परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे लाखों स्टूडेंट्स के लिए अब इंतजार खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के मुताबिक, CBSE किसी भी समय 10वीं के नतीजे जारी कर सकता है, हालांकि अभी तक बोर्ड की तरफ से रिजल्ट की तारीख और समय को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, फिर भी छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने जरूरी डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही तुरंत चेक कर सकें।

CBSE 10वीं का रिजल्ट कहां और कैसे चेक कर सकते हैं?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इसे कई प्लेटफॉर्म पर आसानी से चेक कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और results.nic.in के अलावा छात्र DigiLocker और UMANG App के जरिए भी अपने मार्क्स देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना Roll Number, School Number, Admit Card ID, Date of Birth और Security Pin की जरूरत होगी। वेबसाइट पर जाकर ‘Class 10 Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें, जरूरी डिटेल्स भरें और सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं।

Add Techlusive as a Preferred Source

इंटरनेट के बिना CBSE रिजल्ट कैसे देखें और डिजिटल मार्कशीट कैसे मिलेगी?

इसके अलावा जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे SMS और IVRS सेवाओं के जरिए भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। CBSE रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद DigiLocker पर डिजिटल मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराएगा, जो आगे की पढ़ाई और एडमिशन में मान्य होंगे। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे घबराएं नहीं और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें, जैसे ही रिजल्ट जारी होगा, सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे हर छात्र आसानी से अपना परिणाम देख सकेगा।