Budget 2026: 1 फरवरी को पेश होगा बजट, यहां जानिए कब और कहां देखें लाइव

Budget 2026: 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होने वाला है। हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि आप कब और कहा बजट लाइव देख सकते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 31, 2026, 12:50 PM (IST)

Budget 2026
Budget 2026: इस रविवार यानी 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में यूनियन बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में पूरा फोकस तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार जैसे मुद्दों पर होगा। इससे आम लोगों, व्यपारियों और निवेशकों को बहुत उम्मीदें हैं। अगर आपको भी इस बजट का इंतजार है और एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आप कब और कहां बजट की स्पीच लाइव देख सकते हैं। आइए जानते हैं… news और पढें: Budget 2025 Tech Announcment: TV और स्मार्टफोन होंगे सस्ते, AI सेंटर के लिए दिए जाएंगे 500 करोड़ रुपये

कब और कहां देखें Budget की लाइव स्ट्रीम ?

Budget 2026 संसद में 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट भाषण देंगी, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग को दूरदर्शन, संसद टीवी, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) इंडिया के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और indiabudget.gov.in पर देखा जा सकेगा। इसके अलावा, जी न्यूज पर भी बजट की स्ट्रीमिंग की जाएगी। news और पढें: Budget 2025 Live Streaming: जानें कब और कहां फोन पर लाइव देख पाएंगे बजट

यहां मिलेगी बजट से जुड़ी पूरी जानकारी

यदि किसी कारणवश आप बजट मिस कर देते हैं, तो आप पीआईबी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर बजट के भाषण को सुन सकते हैं। इसके अलावा, आपको इंडिया बजट व पीआईबी की वेबसाइट पर बजट से जुड़ा हर अपडेट मिलेगा। news और पढें: Budget 2023: सस्ते होंगे स्मार्टफोन, कैमरा और Smart TV, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

कितनी देर तक चलेगा भाषण ?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सुबह ठीक 11 बजे से लाइव होगा, जो 60 से 90 मिनट तक चल सकता है। यानी कि दोपहर 12:30 से 1 के बीच तक चलेगा। इसके बाद बजट के डॉक्यूमेंट्स लोकसभा और राज्यसभा में पेश कर दिए जाएंगे।

बनेगा नया रिकॉर्ड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम नया रिकॉर्ड बनने वाला है। इस बार वित्त मंत्री प्रधानमंत्री रेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार 9वां बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसा करने वाली वे देश की पहली वित्त मंत्री हैं। इससे पहले किसी ने 9 बार बजट पेश नहीं किया था।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2019 में सरकार बनाने के बाद निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बनाया था। तब से लेकर अब तक उनके नेतृत्व में देश ने कई आर्थिक उपलब्धियां हासिल की हैं।