Budget 2024: साल 2024-2025 के लिए अंतरिम बजट की उल्टी-गिनती शुरू हो चुकी है। इस साल फरवरी महीने में बजट की घोषणा होगी। हर कोई इस बजट के लिए काफी उत्साहित है। इस बजट का असर आम आदमी की जेब से लेकर बड़े-बड़े सेक्टर्स तक पर पड़ने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठी बार बजट पेश करने जा रही हैं। अगर आप भी इस बजट के लिए उत्साहित है, तो जान लें अंतरिम बजट कब और कितने बजे पेश किया जाएगा। इसके अलावा, इस बजट को आप कहां लाइव देख सकेंगे। यहां जानें सभी डिटेल्स।

Interim Budget 2024 इस साल 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला है। यह इवेंट सुबह 11 बजे शुरू होगा। जैसे कि हमने बताया इस साल भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही बजट पेश करेंगी। बजट को टीवी पर SansadTV के जरिए प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा, इसे आप वित्त मंत्रालय के YouTube चैनल, संसद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व विभिन्न न्यूज चैनलों पर भी लाइव देख सकेंगे।

संसद का YouTube चैनल लिंक- https://www.youtube.com/rajyasabhatv

अगर आप घर से बाहर हैं और टीवी पर बजट लाइव नहीं देख सकते, तो आप अपने स्मार्टफोन व लैपटॉप के जरिए बजट का लाइवस्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन व लैपटॉप में Youtube ओपन करके SansadTV या फिर वित्त मंत्रालय के YouTube चैनल को सर्च करना होगा। इन चैनल्स पर सुबह 11 बजे से बजट को लाइवस्ट्रीम किया जाएगा।

आपको बता दें, बजट 2024 पेश होने के बाद इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट Union Budget मोबाइल ऐप के जरिए शेयर कर दिया जाएगा। इसे आप डाउनलोड करके बजट की एक-एक डिटेल्स जान सकते हैं। इस ऐप को आप Google Play Store या फिर App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा अनुसार भाषा का चयन करके ऐप को एक्सेस कर सकते हैं।

पिछले साल भी 2022-2023 का बजट इस तरह ऐप पर शेयर किया गया था-

Union Budget 2022-23 to be presented by Union Finance Minister Smt. @nsitharaman on 1st February, 2022, in Paperless form

Read more ➡️ https://t.co/weRc3SNndS

(1/4) pic.twitter.com/Koxa2IwnHP

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 27, 2022