comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • Best Air Fryers Under 10000 Rupee In India 2026 Budget Healthy Cooking

10,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 बेहतरीन Air Fryer, अब छोड़ो LPG की टेंशन

Best Air Fryers Under 10000 Rupee in India 2026 Budget Healthy Cooking: LPG की टेंशन छोड़ो, बस घर लेकर आएं 10,000 रुपए से कम के 8 Air Fryer....

Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha| Published: Apr 09, 2026, 04:36 PM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
Philips 2000 Series Airfryerzoom icon
18

Philips 2000 Series Airfryer

यह एयर फ्रायर 4.2L कैपेसिटी के साथ आता है और इसमें RapidAir टेक्नोलॉजी है, जो कम तेल में हेल्दी खाना बनाती है। इसमें 13 in-1 प्रीसेट मोड हैं, जिससे अलग-अलग डिश आसानी से बन सकती हैं। इसमें टचस्क्रीन कंट्रोल और कुकिंग विंडो भी है। इसकी कीमत ₹8,290 है।

Philips Air Fryer NA231_00zoom icon
28

Philips Air Fryer NA231/00

यह एयर फ्रायर 6.2L की बड़ी कैपेसिटी और 1700W पावर के साथ आता है, जिससे खाना जल्दी और अच्छे से पकता है। इसमें Rapid Air टेक्नोलॉजी है, जो खाने को कम तेल (लगभग 90% कम फैट) में कुरकुरा बनाती है। इसमें टच पैनल और कुकिंग विंडो भी है, जिससे आप खाना बनते हुए देख सकते हो। इसकी कीमत ₹9,499 है।

KENT Digital Air Fryer Ovenzoom icon
38

KENT Digital Air Fryer Oven

यह 12L की काफी बड़ी कैपेसिटी वाला एयर फ्रायर ओवन है, जो 1800W पावर के साथ आता है। इसमें 360 डिग्री हीट सर्कुलेशन होता है, जिससे खाना हर तरफ से समान रूप से पकता है। इसमें बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, और रोटिसरी जैसे कई फीचर्स हैं। 10 प्रीसेट मेनू और टच कंट्रोल इसे इस्तेमाल में आसान बनाते हैं। इसकी कीमत ₹9,949 है।

Nutricook 7.6L Air Fryer Slim XL (2025)zoom icon
48

Nutricook 7.6L Air Fryer Slim XL (2025)

यह एयर फ्रायर 7.6L की काफी बड़ी कैपेसिटी के साथ आता है, जो बड़ी फैमिली के लिए परफेक्ट है। इसमें 1700W पावर है और खास बात यह है कि इसकी कोटिंग पूरी तरह से Toxin-Free है (कोई हानिकारक केमिकल नहीं)। इसमें कुकिंग विंडो और लाइट भी है, जिससे अंदर का खाना साफ दिखता है। 5 प्रीसेट मोड और 2 साल की वारंटी इसे और भी बेहतर बनाते हैं। इसकी कीमत ₹7,999 है।

COSORI Air Fryer 5 QTzoom icon
58

COSORI Air Fryer 5 QT

यह एयर फ्रायर 4.7L कैपेसिटी और 1500W पावर के साथ आता है। इसमें कई फंक्शन हैं जैसे ग्रिल, बेक, रोस्ट, टोस्ट आदि, यानी एक ही मशीन में कई काम हो जाते हैं। इसमें 9 प्रीसेट मेनू और डिजिटल टच पैनल है, जिससे इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। साथ में 30 रेसिपी की किताब भी मिलती है। इसकी कीमत ₹9,899 है।

Acerpure Air Fryerzoom icon
68

Acerpure Air Fryer

यह एयर फ्रायर 5.5L एयर फ्रायर और 2.5L कुकिंग पॉट के साथ आता है, यानी इसमें आप अलग-अलग तरह का खाना बना सकते हो। इसमें 1500W पावर और 360° TurboHeat टेक्नोलॉजी है, जिससे खाना जल्दी पकता है। इसकी ग्लास बाउल डिजाइन इसे यूनिक बनाती है और इसमें कई प्रीसेट मोड भी हैं। कीमत ₹9,620 है।

INALSA Air Fryer Oven Aero Crisp 12zoom icon
78

INALSA Air Fryer Oven Aero Crisp 12

यह 12L का बड़ा एयर फ्रायर ओवन है, जो 1700W पावर के साथ आता है। इसका स्टेनलेस स्टील बॉडी मजबूत और टिकाऊ है। इसमें फ्राई, बेक, ग्रिल, डीहाइड्रेट और रिहीट जैसे कई फंक्शन हैं। इसमें रोटिसरी और कन्वेक्शन फीचर भी मिलता है, जिससे खाना और भी अच्छा बनता है। इसमें 2 साल की वारंटी है और कीमत ₹9,598 है।

Wipro Elato CAF 202 Digital Air Fryerzoom icon
88

Wipro Elato CAF 202 Digital Air Fryer

यह एयर फ्रायर 7.5L की बड़ी कैपेसिटी और 1800W पावर के साथ आता है, जो जल्दी और ज्यादा खाना बनाने के लिए अच्छा है। इसमें PTFE-free कोटिंग है, यानी हेल्थ के लिए सुरक्षित है। इसमें 12 प्रीसेट मोड और डिजिटल टच कंट्रोल है। इसकी कीमत ₹9,215 है।