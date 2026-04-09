10,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 बेहतरीन Air Fryer, अब छोड़ो LPG की टेंशन

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Nutricook 7.6L Air Fryer Slim XL (2025)

यह एयर फ्रायर 7.6L की काफी बड़ी कैपेसिटी के साथ आता है, जो बड़ी फैमिली के लिए परफेक्ट है। इसमें 1700W पावर है और खास बात यह है कि इसकी कोटिंग पूरी तरह से Toxin-Free है (कोई हानिकारक केमिकल नहीं)। इसमें कुकिंग विंडो और लाइट भी है, जिससे अंदर का खाना साफ दिखता है। 5 प्रीसेट मोड और 2 साल की वारंटी इसे और भी बेहतर बनाते हैं। इसकी कीमत ₹7,999 है।