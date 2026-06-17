बारिश के सीजन में AC का यह मोड आएगा आपके काम, दिलाएगा उमस और चिपचिपाहट से राहत

Monsoon के सीजन में उमस और चिपचिपाहट बहुत ज्यादा होती है। इससे राहत पाने के लिए ज्यादातर लोग अपने AC को कम तापमान पर चलाते हैं, लेकिन इसके बाद भी आराम नहीं मिलता। इस दौरान सिर्फ टेम्परेचर कम कना नहीं बल्कि हवा में मौजूद नमी को भी कम करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए एसी के एक खास मोड को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है, जिसके बारे में हम आपको इस खबर में विस्तार से बताने जा रहे हैं। और पढें: AC Tips: मानसून में चिपचिपी गर्मी से राहत दिलाता है ये फीचर, बारिश होते ही ON करना न भूलें

Dry Mode

ड्राई मोड हर AC में मौजूत होता है। हालांकि, इस फीचर का उपयोग अधिकतर लोग नहीं करते हैं। इस मोड के एक्टिव होने से न केवल रूम का तापमान सामान्य स्तर पर बना रहता है बल्कि बिजली की खपत भी कम होती है, जिससे बिजली का बिल ज्यादा नहीं आता है। और पढें: Best Smart Inverter Split AC: Amazon Smart Choice Days Sale में धड़ाम गिरी 1.5 टन एसी की कीमत, इतने कम में खरीदें

इस फीचर को स्पेशली मॉइस्चर को कम करने के लिए बनाया गया है। इसके एक्टिव होने पर कंप्रेसर और फैन अलग प्रकार से काम करते हैं। इससे रूम की हवा से नमी पूरी तरह से निकल जाती है और Environment बेहतर हो जाता है। इससे कमरे में चिपचिपहट भी महसूस नहीं होती है। ह्यूमिडिटी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है।

क्यों है यह मोड सबसे बेहतर ?

बारिश के मौसम में नमी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस वक्त AC को कूलिंग मोड में चलाने से नमी बढ़ जाती है और बिजली की यूसेज भी कई गुना बढ़ जाती है। इससे सेहत बिगड़ने का भी डर रहता है। इससे बेहतर है कि ड्राई मोड का इस्तेमाल कीजिए। इससे नॉर्मल कूलिंग बनी रहेगी। हवा में नमी कम हो जाएगी, जिससे आपको रूम में ताजा व आरामदायक महसूस होगा।

कैसे ऑन करें यह फीचर ?

एसी के इस फीचर को ऑन करना बहुत आसान है। इसके लिए आप नीचे बताए गए कुछ स्टेप को फॉलो करेना है :

1. सबसे पहले अपने AC को ऑन करें।

2. फिर रिमोट में मौजूद कूल, फैन, ऑटो और ड्राई में से ड्राई मोड बटन पर प्रेस करें।

3. इसके बाद यह फीचर एक्टिवेट हो जाएगा।

4. यह कमरे की हवा में मौजूद नमी को कम करके वातावरण को आरामदायक बना देगा।

विशेषज्ञों की मानने, तो बरसात के मौसम में AC को कूलिंग मोड में चलाने से बेहतर ड्राई मोड में चलाना है। इस मोड के ऑन होते ही एयर कंडीशनर कंप्रेसर कुछ समय के लिए चलाता है। फिर बंद कर देता है। इससे बिजली ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है और बिल भी कम आता है।

इस फीचर का उपयोग तब करना चाहिए, जब हवा में नमी ज्यादा हो। इसके इस्तेमाल से ह्यूमिडिटी कम करने में मदद मिलती है, जिससे कमरा अधिक आरामदायक और ताजा महसूस होता है।

FAQs

1. AC में ड्राई मोड क्यों दिया गया है ?

Ans. बारिश के कारण हवा में नवी बहुत ज्यादा हो जाती है। इस वजह से चिपचिपाहट महसूस होती है। इसे कम करने के लिए एसी में ड्राई मोड दिया गया है।

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2. Dry Mode कूलिंग करता है ?

Ans. हां, ड्राई मोड सामान्य कूलिंग करता है। इस फीचर से नमी को कम किया जा सकता है।