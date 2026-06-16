AC Tips: मानसून में चिपचिपी गर्मी से राहत दिलाता है ये फीचर, बारिश होते ही ON करना न भूलें

Gen-Zs के बीच Dopamine sites का बढ़ा क्रेज, जानें डिटेल्स

Dopamine sites का क्रेज युवाओं के बीच काफी बढ़ता जा रहा है। इन साइट्स के जरिए Gen Z जमकर शॉपिंग करके अपना स्ट्रेस रिलीज करते हैं। खास बात यह है कि इन साइट्स के जरिए शॉपिंग करने पर उनका 1 भी रुपया खर्च नहीं होता। आइए जानते हैं कैसे।