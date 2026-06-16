AC Tips: मानसून में चिपचिपी गर्मी से राहत दिलाता है ये फीचर, बारिश होते ही ON करना न भूलें

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jun 16, 2026, 07:44 PM (IST)
भीषण गर्मी के बाद अब धीरे-धीरे मानसून ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। दिल्ली-NCR में 1-2 दिन से बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है।
बारिश की वजह से भले ही बाहरी गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन घर के अंदर एक उमस वाला माहौल बन जाता है।
हवा में नमी होने के काफी चिपचिपी गर्मी काफी परेशान करती है। इस चिपचिपी गर्मी से घर के अंदर मौजूद AC भी निजात नहीं दिलाता।
हालांकि, AC कंपनी इस तरह के मौसम में राहत दिलाने के लिए एक खास फीचर लाती है, जिसका इस्तेमाल शायद ही कोई करता है।
वो है AC में मिलने वाला Dry Mode। जी हां, एसी में मौजूद यह मोड खासतौर पर इसी मौसम के लिए पेश किया गया है, जो कि हवा से मौजूद नमी को कम करता है।
ड्राई मोड ऑन होने के बाद एसी का कंप्रेसर व फैन दोनों ही अलग-अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, जिससे कमरे में उमस कम होती है और शानदार ठंडक प्राप्त होती है।
Dry Mode के लिए आपके एसी के रिमोट में एक डेडिकेटेड बटन दिया होता है। जब भी आपको घर के अंदर उमस महसूस हो, तो आप इस बटन को दबाकर ड्राई मोड ऑन कर सकते हैं।
कई रिमोट में यह मोड आपको Mode वाले ऑप्शन में प्राप्त होगा।
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