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AC Tips: मानसून में चिपचिपी गर्मी से राहत दिलाता है ये फीचर, बारिश होते ही ON करना न भूलें

AC Tips for monsoon use Dry Mode built in dehumidifying for better cooling and remove excess moisture from the air: बारिश के मौसम में AC चलाते ही ON कर दें ये फीचर, उमस होगी कम

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jun 16, 2026, 07:44 PM (IST)

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मानसून की दस्तक

भीषण गर्मी के बाद अब धीरे-धीरे मानसून ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। दिल्ली-NCR में 1-2 दिन से बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है।

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बारिश में उमस

बारिश की वजह से भले ही बाहरी गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन घर के अंदर एक उमस वाला माहौल बन जाता है।

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चिपचिपी गर्मी

हवा में नमी होने के काफी चिपचिपी गर्मी काफी परेशान करती है। इस चिपचिपी गर्मी से घर के अंदर मौजूद AC भी निजात नहीं दिलाता।

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AC Feature

हालांकि, AC कंपनी इस तरह के मौसम में राहत दिलाने के लिए एक खास फीचर लाती है, जिसका इस्तेमाल शायद ही कोई करता है।

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Dry Mode

वो है AC में मिलने वाला Dry Mode। जी हां, एसी में मौजूद यह मोड खासतौर पर इसी मौसम के लिए पेश किया गया है, जो कि हवा से मौजूद नमी को कम करता है।

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Dry Mode for Rain

ड्राई मोड ऑन होने के बाद एसी का कंप्रेसर व फैन दोनों ही अलग-अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, जिससे कमरे में उमस कम होती है और शानदार ठंडक प्राप्त होती है।

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Dry Mode Key

Dry Mode के लिए आपके एसी के रिमोट में एक डेडिकेटेड बटन दिया होता है। जब भी आपको घर के अंदर उमस महसूस हो, तो आप इस बटन को दबाकर ड्राई मोड ऑन कर सकते हैं।

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Dry Mode in Mode

कई रिमोट में यह मोड आपको Mode वाले ऑप्शन में प्राप्त होगा।