1 मिनट में ऐसे घर बैठे ढूंढें Google Maps और MapmyIndia से नजदीकी Aadhaar Card, अब नहीं भटकना पड़ेगा

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 14, 2026, 04:57 PM (IST)
आज के समय में आधार कार्ड हर जरूरी काम के लिए अहम डॉक्यूमेंट बन चुका है लेकिन जब इसे अपडेट या ठीक कराने की जरूरत पड़ती है, तो सबसे बड़ी समस्या सही केंद्र ढूंढने की होती है। कई लोग गलत पते या अधूरी जानकारी के कारण इधर-उधर भटकते रहते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद ली है। अब आप अपने मोबाइल से ही आसानी से नजदीकी आधार सेवा केंद्र की जानकारी पा सकते हैं, जिससे आपका समय और मेहनत दोनों बचेंगे।
सरकार ने इस सुविधा को और आसान बनाने के लिए MapmyIndia और Google Maps जैसे फेमस नेविगेशन ऐप्स के साथ पार्टनरशिप की है। अब इन ऐप्स पर आपको आधिकारिक आधार सेवा केंद्रों की सही और अपडेटेड जानकारी मिलेगी।
अगर आप अपने नजदीकी आधार केंद्र को ढूंढना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे…
हालांकि आधार सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ कुछ Unauthorized Center भी सामने आ रहे हैं, जो लोगों से ज्यादा पैसे वसूलते हैं। इसलिए सही केंद्र की पहचान करना बहुत जरूरी है। आधिकारिक आधार सेवा केंद्रों पर हमेशा UIDAI का लोगो और तय रेट लिस्ट लगी होती है। इसके अलावा Google Maps या MapmyIndia पर ‘Verified’ टैग वाले केंद्रों को ही प्राथमिकता दें। अगर कोई दुकान बिना बायोमेट्रिक प्रक्रिया के जल्दी काम करने का दावा करती है या ज्यादा फीस मांगती है, तो सावधान रहें। ऐसे मामलों में आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर केंद्र की जानकारी जरूर जांच लें, ताकि आप किसी धोखाधड़ी से बच सकें।
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