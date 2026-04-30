AC चलाते वक्त भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, नहीं तो तेजी से बढ़ेगा बिजली का बिल

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 30, 2026, 11:27 AM (IST)
उत्तर भारत के शहरों में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है और तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। इस झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए लोग AC का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कमरे को जल्दी ठंडा करने के चक्कर में गलतियां कर बैठते हैं, जिससे बिजली का बिल रॉकेट की स्पीड से बढ़ने लगता है। इससे जेब पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। और पढें: 50000 से कम के 2 Ton AC, Heatwave हो या Humidity हर मौसम में देंगे कश्मीर जैसी ठंडक
अगर AC चलाते वक्त इन गलतियों को न दोहराया जाए, तो बिजले के बिल को बढ़ने से रोका जा सकता है। साथ ही, कूलिंग भी मिलेगी। हम आपको इस खबर में उन ही गलतियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिन्हें न करने पर बिजली का बिल आपके कंट्रोल में रहेगा। और पढें: 40,000 से कम में आने वाले सबसे बेस्ट AC, मिनटों में ठंडा कर देंगे आपका कमरा
टेम्परेचर
अधिकतर लोग जल्दी कूलिंग के लिए एसी का तापमान 18 से 20 पर सेट कर देते हैं, जिससे कूलिंग तो होती है और कंप्रेसर लगातार काम करता है। इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है और बिल ज्यादा आता है। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इससे बेहतर है कि एसी को 24 से 25 डिग्री पर सेट करके चलाएं। इससे बिल ज्यादा नहीं आएगा।
अक्सर देखा गया है कि लोग एसी तो चला लेते हैं, मगर खिड़की और दरवाजे खुले छोड़ देते हैं। इससे सारी कूलिंग बाहर निकल जाती है और रूम गर्म हो जाता है। इस कारण एसी को ज्यादा काम करना पड़ता है। इससे बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। इसलिए जब भी एसी ऑन करें, तो सबसे पहले कमरे की खिड़की और दरवाजे को तुरंत बंद कर दें। इससे लंबे समय तक कूलिंग बनी रहेगी और एसी अधिक समय तक चलाना नहीं पड़ेगा।
हम में से ज्यादातर लोग एसी के साथ फैन नहीं चलाते हैं। इससे एसी की हवा को पूरे कमरे में फैलने में समय लगता है और रूम जल्दी ठंड़ा नहीं होता है। इससे बेहतर है कि एसी चलाने के साथ फैन भी चलाएं। इससे ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल जाएगी और एसी भी अधिक समय तक नहीं चलाना पड़ेगा।
विंडो हो या स्प्लिट सभी में फिल्टर लगा होता है। अगर यह गंदा है, तो कूलिंग कम हो जाती है और कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे बिजली ज्यादा खर्च होती है। इसे 2 से 5 दिन में जरूर साफ करें। इससे कूलिंग जल्दी होगी और बिजली की यूसेज कम हो जाएगी।
AC को बार-बार ऑन-ऑफ करने से कंप्रेसर पर लोड पड़ता है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल का बढ़ जाता है। बेहतर है कि आप एसी लगातार चलाएं। इसके लिए स्लीप मोड और टाइमर का उपयोग कर सकते हैं। इससे कूलिंग बनी रहेगी और बिल नहीं बढ़ेगा।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information