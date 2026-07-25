50MP कैमरा वाले Oppo Reno16 5G पर 6800 रुपये का फाडू डिस्काउंट, अभी लपकें धमाका Deal

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jul 25, 2026, 12:24 PM (IST)
Oppo Reno16 फोन में 6.32 इंच का 1.5के रेजलूशन वाला फ्लैट OLED डिस्प्ले है। इस स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज और लोकल पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए OPPO Crystal Guard ग्लास लगाया गया है।
कंपनी ने Oppo Reno16 स्मार्टफोन में Qualcomm का Snapdragon 7 Gen 4 4nm प्रोसेसर दिया है। इस चिप के साथ Adreno 722 GPU मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में 12GB रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।
Oppo Reno16 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का Sony LYT-600 सेंसर, 50MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 50MP का पैरीस्कोप Samsung JN5 सेंसर है। इसके कैमरे से शानदार 4के वीडियो शूट भी की जा सकती है।
ओप्पो रेनो 16 5जी फोन में 6700mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसे 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जिससे डिवाइस को सुरक्षित रखा जा सकता है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Oppo Reno16 के फ्रंट में 50MP का GC50F6 सेंसर मिलता है। इससे भी 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
Oppo Reno16 में कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4जी, वाई-फाई, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस फोन की डायमेंशन 151.21×72.42×8.22mm है। इसका वजन 182 ग्राम है।
Oppo Reno16 अमेजन इंडिया पर लिस्ट है। इस फोन के 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 61,999 रुपये है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 67,999 रुपये में मिल रहा है।
क्रेडिट कार्ड से ओप्पो रेनो 16 को खरीदने पर 6800 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 2,391 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इस पर 39,150 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है। वहीं, फ्लिपकार्ट से इसे 6199 रुपये के डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। इस पर 5067 रुपये की ईएमआई भी है।