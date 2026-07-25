50MP कैमरा वाले Oppo Reno16 5G पर 6800 रुपये का फाडू डिस्काउंट, अभी लपकें धमाका Deal

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Oppo Reno16 5G Deals

क्रेडिट कार्ड से ओप्पो रेनो 16 को खरीदने पर 6800 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 2,391 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इस पर 39,150 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है। वहीं, फ्लिपकार्ट से इसे 6199 रुपये के डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। इस पर 5067 रुपये की ईएमआई भी है।