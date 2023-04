Infinix ने 2022 की शुरुआत में अपना पहला 5G स्मार्टफोन Zero 5G लॉन्च किया था। यह स्मार्टफोन 20,000 रुपये से कम कीमत में आया था, जिसमें ब्रांड ने बेहतर कैमरा, बैटरी औऱ चार्जिंग फीचर दिया था। इनफिनिक्स ने Zero सीरीज में एक और स्मार्टफोन Zero Ultra 5G को 2023 की शुरुआत में पेश किया है। यह चीनी ब्रांड का अब तक का सबसे प्रीमियम फोन है। यह स्मार्टफोन इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें लेदर फिनिश वाला बैक पैनल दिया गया है। इसके अलावा यह फोन 200MP कैमरा के साथ आता है। हमने इस फोन को कुछ दिनों तक प्राइमरी डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया है। आइए, जानते हैं हमें Infinix का यह प्रीमियम फोन कैसा लगा है। Also Read - Infinix Zero Ultra 5G पर 13 हजार रुपये का स्पेशल डिस्काउंट, सस्ते में घर लाएं 200MP कैमरा, 180W चार्जिंग वाला फोन

Infinix Zero Ultra 5G के फीचर्स

6.8 इंच FHD+ कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले

MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर

4,500mAh बैटरी, 180W Type C चार्जिंग

200MP + 13MP + 2MP बैक, 32MP सेल्फी कैमरा

8GB RAM, 256GB स्टोरेज

Android 12

कीमत 36,999 रुपये

Infinix Zero Ultra 5G: Design

Infinix का यह प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड के अन्य डिवाइसेज के मुकाबले अच्छा दिखता है। इसमें डुअल टोन डिजाइन मिलता है, जो इसे एक बेहतर लुक देता है। फोन के बैक पैनल में एक साइड शाइनिंग ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, जबकि एक साइड में लेदर फिनिशिंग दी गई है। फोन का रियर पैनल ग्लास का बना है और उसमें ग्लॉसी फिनिशिंग मिलता है। हालांकि, इसकी एक खामी भी है कि इसपर उंगलियों के निशान आसानी से पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फोन को बार-बार साफ करना पड़ता है। ब्रांड इस फोन के साथ सिलिकॉन कलर भी ऑफर करता है, जिसे लगाने के बाद उंगलियों के निशान पड़ने वाली समस्या खत्म हो जाएगा।

इसमें Realme GT की तरह वीगन लेदर का इस्तेमाल एक साइड किया गया है, जिसकी वजह से फोन की ग्रिपिंग काफी अच्छी है। फोन के बैक पैनल में जिस साइड ग्लास फिनिशिंग दी गई है उस तरफ कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें एक बहुत बडा सेंसर लगा है। फोन के रियर पैनल में कैमरा मॉड्यूल वाला हिस्सा उठा हुआ है यानी इसमें बंप देखा जा सकता है। फोन के रियर पैनल में नीचे की तरफ Zero की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। फोन आपको पहली झलक में ही अच्छा लगेगा। इस फोन की लुक के लिए पूरे नंबर दिए जाएंगे। देखने में यह फोन वाकई प्रीमियम लगता है।

Infinix Zero Ultra 5G: Display

फोन के फ्रंट पैनल में कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है। ऊपर और नीचे की तरफ पतले बेजल्स दिए गए हैं। फोन का डिस्प्ले भी आपको प्रीमियम लगेगा। इनफिनिक्स ने इसमें Curved AMOLED FHD+ डिस्प्ले का इस्तेमाल किया है। डिस्प्ले की साइज 6.8 इंच है यानी इसका डिस्प्ले आम स्मार्टफोन के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। फोन के डिस्प्ले पर OTT कंटेंट को ब्राउज करने में आपको अच्छा लगेगा। इस फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। हाई रिफ्रेश रेट और बेहतर ब्राइटनेस की वजह से इसमें वीडियो कंटेंट देखने के साथ-साथ गेमिंग का भी बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा।

फोन में आप हाई रेजलूशन वाले गेम को आसानी से खेल सकते हैं। इसका डिस्प्ले हाई रेजलूशन पर लैग नहीं करता है। ब्रांड ने फोन के डिस्प्ले के साथ सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। साथ ही, यह फेस अनलॉक फीचर को भी सपोर्ट करता है। डिजाइन की तरह ही इस फोन का डिस्प्ले भी आपको निराश नहीं करेगा। आप अपने मनपसंद गेम और वीडियो कंटेंट का इसपर लुफ्त उठा सकते हैं। इस प्राइस रेंज में आने वाले अन्य ब्रांड के फोन के मुकाबले इसका डिस्प्ले बेहतर लगेगा। डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग ग्लास भी दिया गया है, लेकिन यह वाटरप्रूफ नहीं है यानी डिस्प्ले पर पानी के छींटे पड़ने पर इसमें खराबी आ सकती है।

Infinix Zero Ultra 5G: Performance

Infinix Zero Ultra 5G में ब्रांड ने पिछले साल आए MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। यह Redmi Note 12 और Realme 10 Pro सीरीज में इस्तेमाल होने वाले Dimensity 1020 का पिछला वर्जन है। ये दोनों स्मार्टफोन इनफिनिक्स के इस फोन के मुकाबले कम कीमत में आते हैं। हालांकि, मीडियाटेक का यह प्रोसेसर पिछले साल लॉन्च हुए कई मिड बजट स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया गया है।

फोन में ज्यादा ऐप्स ओपन करने पर यह हैंग नहीं होता है। हालांकि, ज्यादा देर तक फोन पर वीडियो देखने या फिर गेम खेलने पर इसका बैक पैनल गर्म हो जाता है। इनफिनिक्स इसमें और बेहतर प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकता था। मीडियाटेक के इस प्रोसेसर पर Call of Duty: Mobile, Free Fire MAX जैसे हाई क्वालिटी ग्राफिक्स वाले गेम खेलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफिनिक्स का यह स्मार्टफोन डेली यूज के लिए एक ठीक फोन साबित हो सकता है। इसकी परफॉर्मेंस फोन की कीमत को देखते हुए एवरेज कही जा सकती है।

Infinix Zero Ultra 5G: Battery & UI

इनफिनिक्स ने इस स्मार्टफोन में 4,500mAh की बैटरी दी है, जिसके साथ 180W USB Type C चार्जिंग फीचर मिलता है। कंपनी दावा करती है कि इस फोन को 0 से 50 प्रतिशत तक चार्ज होने में केवल 4 मिनट का समय लगता है, जबकि इसे 0 से फुल चार्ज होने में कुल 12 मिनट का समय लगता है। हालांकि, कंपनी का यह दावा पूरी तरह से गलत है। इस स्मार्टफोन की बैटरी को फुल चार्ज होने में 1 घंटे का समय लगता है। 50 प्रतिशत चार्ज होने में कम से कम 20 मिनट का समय लगता है। यानी इस फोन का 180W फास्ट चार्जिंग बस नाम के लिए है। फोन की बैटरी फुल चार्ज होने पर एक दिन आराम से चलती है। अगर, आप प्रो गेमर्स और प्रो यूजर्स हैं तो इस फोन की बैटरी फुल चार्ज करने पर 10-12 घंटे तक चलेगी। इसे दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है।

इनफिनिक्स के अन्य डिवाइसेज की तरह ही इसका यूजर इंटरफेस भी बढ़िया नहीं है। यह Android 12 पर बेस्ड XOS 10.6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। कंपनी इस फोन के लिए अपकमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट्स लगातार जारी करती रहेगी। 37,000 रुपये खर्च करके भी आपको लगेगा कि आप एक बजट स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं।

Infinix Zero Ultra 5G: Camera

Infinix Zero Ultra 5G के बैक में 200MP का मेन कैमरा मिलता है। इसके मेन कैमरा के साथ OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन फीचर का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा फोन में 13MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलेगा। सेल्फी के लिए इसमें 32MP का कैमरा मिलता है। ऑनपेपर फोन का कैमरा कन्फिगरेशन अच्छा दिखता है। इसके बैक पैनल में मेन कैमरा के लिए बड़ा सेंसर दिया गया है। इसके ठीक नीचे अल्ट्रा वाइड सेंसर लगा है। साथ ही, LED फ्लैश और डेप्थ सेंसर मिलेगा। सेल्फी के लिए डिस्प्ले में सेंटर अलाइंड पंच-होल दिया गया है, जो आपको हर मिड और प्रीमियम स्मार्टफोन में दिख जाएगा।

इनफिनिक्स ने अपने पहले Zero 5G के मुकाबले इस फोन के कैमरा में जबरदस्त इंप्रूवमेंट किया है। मेन कैमरा 200MP पर तस्वीर क्लिक कर सकता है। डे लाइट में फोन का कैमरा बढ़िया काम करता है। हालांकि, इसके HDR फीचर में और सुधार की गुंजाइश की जा सकती है। HDR ऑन करने पर ली गई तस्वीर का कलर थोड़ा निखर जाता है, लेकिन एजेज पर यह अंतर देखने को मिलेगा। इसके अलावा फोन का कैमरा ऐप इतना स्मूद नहीं है। 200MP पर तस्वीर कैप्चर करने में यह ज्यादा समय लगाता है यानी आप इससे फटाफट तस्वीर नहीं क्लिक कर पाएंगे।

नाइट मोड में या कम रोशनी में ली गई तस्वीरों का कलर बैलेंस ठीक है लेकिन कभी-कभी आपको इस मोड में ली गई तस्वीर में हल्की ब्लू या ब्लैक ग्रे लाइन देखने को मिलेगी। अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें तो दिन के उजाले में ली गई तस्वीर काफी साफ-सुथरी दिखती है, लेकिन इसका डायनैमिक रेंज बेहतर नहीं है, जो आपको तस्वीर के किनारों को देखने पर पता चलेगा। ओवरऑल रियर कैमरा की बात करें तो इस प्राइस रेंज में अन्य ब्रांड के फोन से बेहतर तस्वीर क्लिक की जा सकती है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो इससे ली गई तस्वीर सोशल मीडिया अपलोडिंग के लिए ठीक है। यह 1080p और 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।

हमारा फैसला

इनफिनिक्स का यह प्रीमियम फोन डेली यूज के लिए ठीक है। देखने में एक प्रीमियम फोन की फील देता है। फोन कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसपर वीडियो कंटेंट ब्राउज करना और गेम खेलना अच्छा लगता है। हालांकि, इस फोन की परफॉर्मेंस एवरेज है और इसकी बैटरी भी ठीक नहीं है। कंपनी ने दावा किया है कि यह फोन 12-15 मिनट में 0 से फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका 180W फास्ट चार्जिंग केवल नाम के लिए है। फोन का कैमरा भी एवरेज है। इस प्राइस रेंज में कई ऐसे फोन उपलब्ध हैं, जिनमें इससे बेहतर परफार्मेंस मिलती है।