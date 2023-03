Vodafone Idea (Vi) कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए Self-KYC ( Know your customer) प्रोसेस शुरू किया है। यह इंडस्ट्री की पहली ऐसी टेलीकॉम कंपनी है, जो कि अपने यूजर्स को इस तरह की सुविधा प्रोवाइड कर रही है। Self-KYC प्रोसेस उन ग्राहकों के लिए काम का साबित होगा, जो कि नई वोडाफोन आइडिया सिम लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस सुविधा के जरिए ग्राहकों को नई सिम खरीदने के लिए अपने नजदीकी स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह घर बैठे अपने लिए नई सिम ऑर्डर कर सकते हैं। आइए जानते हैं वोडाफोन आइडिया के इस नए सेल्फ-केवाईसी प्रोसेसर से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - 48 दिन की वैलिडिटी वाला स्पेशल प्लान लाता है Vodafone Idea, डेटा-कॉलिंग के साथ मुफ्ते मिलेंगे 600 SMS

Vodafone Idea Self-KYC Process: Details

ध्यान देने वाली बात यह है कि Vodafone-Idea (Vi) कंपनी ने अपना यह नया Self-KYC ( Know your customer) प्रोसेस केवल 2 सर्कल्स में लॉन्च किया है। यह दो सर्कल कर्नाटक और कोलकाता है। इसके अलावा, सभी सर्कल्स में इस सर्विस को आने वाले दिनों में लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही यह प्रोसेस केवल पोस्टपेड ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध कराया गया है।

जैसे कि हमने बताया नया Self-KYC प्रोसेस उन यूजर्स के काम का साबित होगा, जो कि वीआई कंपनी की नई सिम लेने वाले हैं। इस प्रोसेस के इस्तेमाल से वह घर बैठे ही वीआई की नई सिम खुद से ऑर्डर कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें नजदीकी स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें, इससे पहले नई सिम खरीदने के लिए KYC कराना जरूरी होता था, जिसके लिए यूजर को कंपनी के स्टोर पर जाना पड़ता था। हालांकि, नए Self-KYC प्रोसेस के बाद से यूजर्स घर बैठे यह प्रोसेस पूरा कर सकेंगे। आइए जानते हैं कैसे-

Steps To Complete The Self-KYC

पहला स्टेप- सबसे पहले ग्राहक को Vodafone Idea की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

दूसरा स्टेप- इसके बाद उन्हें नंबर सिलेक्ट करके दूसरे नंबर के जरिए OTP ऑथेंटिकेशन करके अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा।

तीसरा स्टेप- इसके बाद ग्राहक को Self-KYC में दिए सभी स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिसमें Aadhaar ऑथेंटिकेशन आदि शामिल है।

चौथा स्टेप- अब ग्राहक को लाइव फोटो और 10 सेकेंड की वीडियो कैप्चर करनी होगी।

पांचवा स्टेप- इसके बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपका डिजिटल वेरिफिकेशन भी पूरा हो जाएगा। कुछ दिन बाद आपको नई सिम आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी। हालांकि, होम डिलीवरी के वक्त भी एक OTP ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा।