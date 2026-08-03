Delhi Laxmi Yojana: दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमतौर व जरूरतमंद महिलाओं के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के तहत पहली पेमेंट रक्षाबंधन के दौरान दी जाने वाली है। ऐसे में जल्द से जल्द दिल्ली की महिलाएं इस योजना का हिस्सा बन सके… इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को डेडिकेटेड एक Online पोर्टल लाइव कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए आप या फिर आपके आसपास मौजूद जरूरमंद महिला के लिए योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

Delhi Laxmi Yojana Eligibility Conditions

ध्यान देने वाली बात यह है कि Delhi Laxmi Yojana के तहक आवेदन करने के लिए सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं। इस योजना के लिए सिर्फ 21 से 60 साल के बीच की महिला ही आवेदन कर सकती है। इसके अलावा, महिला को पिछले 10 साल से दिल्ली की निवासी होना जरूरी है। साथ ही उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप इन सब नियमों पर खरी उतरती हैं या फिर आपके आस-पास की कोई महिला इस स्कीम के योग्य है, तो आप इस तरह योजना के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

1,47,215+ registrations in just two days. Delhi Lakshmi Yojana begins its journey with an extraordinary milestone. A heartening expression of the confidence that women across Delhi have placed in this initiative. You can simply log in to https://t.co/5m1OSh9Fh5 and complete the… pic.twitter.com/hZtYf6JOo8 — CMO Delhi (@CMODelhi) August 3, 2026

How to Register on Delhi Laxmi Yojana Online

1. सबसे पहले अपने लैपटॉप या फिर फोन में क्रोम पर dly.delhi.gov.in लिखकर सर्च करें।

2. यहां आपको Click to apply for Scheme पर क्लिक करना होगा।

3. जैसे ही आप नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे, वैसे ही आपको Citizen Login करना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो पहले अब इस साइट Registration करना होगा। इसके लिए नीचे Register Now पर क्लिक कर दें।

4. रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपना आधार नंबर, आधार कार्ड धारक का नाम, जेंडर, डेट ऑफर बर्थ व कैप्चा कोड डालना होगा।

5. अगले पेज पर आपको अपनी ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर डालना होगा।

6. इसके बाद आपको OTP रिसीव होगा, जिसे डालकर आपको वेरिफिकेशन पूरा करना है।

7. आखिर में कैप्चा कोड डालें।

8. अगली स्क्रीन पर आपको अपनी ID देखने को मिलेगी। वहीं, पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।

9. अब आपको आईडी व पासवर्ड डालकर साइट लॉग-इन करनी होगी।

10. लॉग-इन करते ही आपसे आपका पासवर्ड बदलने को कहा जाएगा। पासवर्ड बदलकर एक बार फिर से आईडी व नया पासवर्ड डालकर लॉग-इन कर लें।

How to Apply for Delhi Laxmi Yojana Online

1. फॉर्म ओपन होने के बाद आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे, उनके सही-सही जवाब दें।

2. इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, जिसमें आधार नंबर व अन्य बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी।

3. अब परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दें।

4. इसके बाद आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है, जिसमें आपको 2500 रुपये क्रेडिट कराने हैं।

5. अब आपको सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।

6. इसके बाद अपने आवेदन का पूरा प्रीव्यू अच्छे से देख लें और फिर सबमिट कर दें।

7. आपको अपनी MP/MLA की समर्थन पत्र साइन कॉपी को भी अपलोड करना होगा।

8. अंत में रिसीप्ट को डाउनलोड करके रख लें।

Mandatory Documents

1. आधार कार्ड

2. दिल्ली वोटर आईडी कार्ड

3. आपकी फोटो व साइन

4. आपके एरिया के MP/MLA का समर्थन पत्र

5. एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली मीटर बिल

Add Techlusive as a Preferred Source

6. आयु प्रमाण के लिए बर्थ सेटिफिकेशन, स्कूल सर्टिफिकेशन, 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसें, पैन कार्ड, आधार कार्ड व वोटर आईडी में से कुछ भी।