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Vodafone idea के धाकड़ प्लान, एक रिचार्ज में चलेंगे 4 फोन, फ्री OTT के साथ मिलेगा बेहिसाब डेटा

Vodafone idea के पास फैमिली प्लान हैं, जिनमें हाई स्पीड डेटा और असीमित कॉलिंग ही नहीं बल्कि फैमिली मेंबर्स को जोड़ने की सुविधा मिल रही है। आइए इन प्लान पर डालते हैं एक नजर।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 15, 2026, 09:55 AM (IST)

Vodafone Idea

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Vodafone idea जानी मानी टेलीकॉम कंपनी है, जिसके पास प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की भरमार है। इनमें फेमिली प्लान (Vi Family Plan) भी हैं। इनमें मेन सिम के साथ-साथ एड ऑन कनेक्शन मिल रहे हैं, जिससे यूजर अपने परिवार के सदस्य को जोड़ सकते हैं। इससे उन्हें अलग से रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। news और पढें: Vi का 90 दिन चलने वाला प्लान, कीमत 300 से भी कम

अगर आप Vi यूजर हैं और ऐसे ही प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके मतलब की है। हम आपको यहां वोडाफोन आइडिया के चुनिंदा फैमिली प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। इनमें आपको न केवल एड कनेक्शन मिलेंगे बल्कि हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में मिलेगा। news और पढें: GTA 6 Online कब हो सकता है लॉन्च? लीक में हुआ बड़ा खुलासा

Vi 751 Plan

वोडाफोन आइडिया के इस पोस्टपेड प्लान में 2 एड-ऑन कनेक्शन मिल रहे हैं। यानी कि इसमें दो परिवार के मेंबर को जोड़ा जा सकता है। इसमें प्राइमरी यूजर को अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इंटरनेट यूज करने के लिए प्लान में 70GB डेटा दिया जा रहा है। इसके साथ 200GB रोलओवर की सुविधा मिल रही है। इसमें नाइट बिंज भी मिल रहा है, जिससे यूजर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा का उपयोग कर पाएंगे।

मनोरंजन के लिए प्लान में Amazon Prime, JioHotstar और SonyLiv मुफ्त में दिया जा रहा है, जिनमें से किन ही दो ऐप का चयन करना होगा। इसके अलावा, वीआई गेम्स और Norton एंटी-वायरस का एक्सेस भी फ्री में मिलेगा।

अब एडिशनल मेंबर्स की बात करें, तो इस प्लान से जुड़ने वाले मेंबर्स को 40GB डेटा मिलेगा। दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग दी जाएगी। साथ ही, 3000 SMS हर महीने मिलेंगे।

Vi 1301 Plan

यह फैमिली सीरीज का सबसे महंगा प्लान है। इस पोस्टपेड प्लान में 4 एड-ऑन कनेक्शन मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि इस प्लान के साथ 4 परिवार के सदस्यों को जोड़ा जा सकता है। बेनेफिट्स पर नजर डालें, तो प्राइमरी कनेक्शन वाले यूजर को 140GB डेटा दिया जा रहा है। इसके साथ 200GB डेटा रोलओवर की सुविधा मिल रही है। यही नहीं नाइट बिंज भी दिया जा रहा है, जिसके तहत रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा मिलेगा।

इस प्लान में ऊपर वाले प्लान की तरह Amazon Prime, JioHotstar और SonyLiv फ्री में दिया जा रहा है। इनमें से यूजर को सिर्फ दो ओटीटी ऐप का चयन करना होगा। वहीं, प्लान के साथ जुड़ने वाले फेमिली मेंबर्स को 3000 SMS पर मंथ मिलेंगे। इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिग और 40GB डेटा मिलेगा।

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कहां मिलेंगे फैमिली प्लान ?

ऊपर बताए गए फैमिली प्लान को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप में जाकर खरीदा जा सकता है। इसके अलावा, आप वीआई के ऑफिशियल स्टोर पर जाकर भी प्लान को खरीद सकते हैं।