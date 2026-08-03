Edited by Manisha |Published: Aug 03, 2026, 02:24 PM (IST)
Reliance Jio ने अपने यूजर्स के लिए नए Jio Home पैक रिलीज किए हैं। कंपनी ने इसमें 3 तरह के प्लान पेश किए हैं, जिसमें यूजर्स को TV, OTT व Wi-Fi बेनेफिट्स मिलेंगे। यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से जियो होम प्लान को एक्टिवेट करा सकते हैं। अगर आप TV को अहमियत देते हैं, तो आपके लिए लिस्ट में प्लान शामिल है। अगर आप टीवी के साथ-साथ OTT बेनेफिट पाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी प्लान मौजूद है। वहीं, जो यूजर्स टीवी, ओटीटी के साथ-साथ इंटरनेट एक्सेस पाना चाहते हैं, उनके लिए भी कंपनी नया पैक लेकर आई है। आइए जानते हैं सभी प्लान्स की कीमत व बेनेफिट्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: 365 दिन की वैलिडिटी वाला Jio का धांसू प्रीपेड रिचार्ज प्लान, कीमत बस इतनी
Jio Home के TV only Pack की बात करें, तो कंपनी ने इसे 400 रुपये के दाम में पेश किया है। इसमें आपको 2 महीने के लिए 1000 रुपये का ऑप्शन मिलेगा। वहीं, 5 महीने के लिए 2000 रुपये देने होंगे। इस प्लान में कंपनी यूजर्स को JioHome TV का एक्सेस देगी। वहीं, Welcome Offer के तहत आपको 12 OTT ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ टीवी पैक है, जिसमें यूजर्स को बिना इंटरनेट के टीवी पैकेज मिलेगा। इसमें 1000 से ज्यादा लाइव चैनल्स, 12 से ज्यादा ओटीटी व यूट्यूब आदि शामिल है। और पढें: JioTag 2 भारत में लॉन्च, खोए हुए सामान को आसानी से ढूंढ निकालेगा छोटा-सा ट्रैकर
वहीं, दूसरी ओर कंपनी ने नया Wi-Fi Only Pack भी निकाला है, जिसमें आपको 2 इंटरनेट स्पीड वाले प्लान मिलेंगे। एक प्लान 30 Mbps इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करता है, जिसकी कीमत 450 रुपये है। अगर आप 5 महीने के लिए खरीदते हैं, तो आपको 2200 रुपये देने होंगे। और पढें: Jio कंपनी 2GB डेटा के साथ 20GB डेटा दे रही फ्री, 72 दिन चलेगा प्लान
इसके अलावा, इसमें एक 100 Mbps Wi-Fi-only pack भी मौजूद है। इस प्लान की कीमत 600 रुपये प्रति महीना है। वहीं, 2 महीने की कीमत 1500 रुपये और 5 महीने की कीमत 3000 रुपये है।
तीसरे प्लान की बात करें, तो कंपनी इस प्लान के तहत यूजर्स को वाई-फाई, टीवी व ओटीटी तीनों का ही एक्सेस प्रोवाइड कर रही है। इस प्लान को भी कंपनी ने 2 इंटरनेट स्पीड ऑप्शन के साथ पेश किया है। 30 Mbps स्पीड वाले प्लान की बात करें, तो इसकी कीमत 555 रुपये प्रति महीना है। 3 महीने के लिए आपको 2,222 रुपये देने होंगे, जिसमें आपको अलग से 1 महीने का एक्सेस फ्री मिलेगा। इस प्लान में आपको वाई-फाई, ओटीटी के साथी टीवी चैनल्स का एक्सेस मिलेगा। कंपनी इसमें 1000 से ज्यादा लाइव चैनल्स व 12 ओटीटी ऐप्स का फ्री एक्सेस देगी।
वहीं, अगर आप इसका 100 Mbps स्पीड वाला प्लान एक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो इसकी कीमत 707 रुपये है, जिसमें 2 महीने के लिए आपको 2,122 रुपये देने होंगे। कंपनी इसके साथ आपको 1 महीने का फ्री एक्सेस अलग से देगी। इस प्लान में 1000 से ज्यादा टीवी व 12 ओटीटी का फ्री एक्सेस मिलेगा।