365 दिन की वैलिडिटी वाला Jio का धांसू प्रीपेड रिचार्ज प्लान, कीमत बस इतनी

रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए कई सालाना प्रीपेड रिचार्ज प्लान ऑफर करता है। इन्हीं में से एक है 3599 रुपये का प्लान। इस प्लान में आपको 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, रोज 2.5GB हाई-स्पीड डेटा, 100 SMS प्रतिदिन और अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है। वहीं पूरे साल में यूजर्स को 912GB से ज्यादा डेटा मिलेगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

इस प्लान के फायदें

इस प्लान में कई अतिरिक्त बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जैसे…

इस रिचार्ज के साथ 3 महीने का JioHotstar Mobile + Hollywood सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

आप 50GB Jio AI Cloud स्टोरेज का फायदा भी उठा सकते हैं।

आपको 18 महीने का Google Gemini Pro भी मिलेगा।

अगर आपके पास 5G स्मार्टफोन है और आपके इलाके में जियो की 5G सेवा उपलब्ध है, तो आप बिना किसी अतिरिक्त डेटा लिमिट के Unlimited 5G का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

जियो के दूसरे सालाना प्लान क्या हैं?

3999 रुपये का प्लान भी 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें रोजाना कॉलिंग, डेटा और SMS के अलावा कुछ अतिरिक्त OTT सब्सक्रिप्शन और जियो ऐप्स का एक्सेस मिलता है।

3336 रुपये में 336 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना डेटा, 100 SMS प्रतिदिन और जियो की कई डिजिटल सेवाएं शामिल हैं।

2025 रुपये का प्लान उन यूजर्स के लिए है जिन्हें ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं होती। इसमें आपको Unlimited Calling मिलती है।

कौन-सा Jio Annual Plan रहेगा सबसे बेहतर?

आपको कम डेटा इस्तेमाल करना है, तो 2025 रुपये का प्लान बेस्ट है।

वहीं कम कीमत में लंबी वैलिडिटी चाहते हैं तो 3,336 रुपये का प्लना ले सकते हैं।

अगर ज्यादा इंटरनेट, अनलिमिटेड 5G, OTT और AI सुविधाओं का फायदा लेना है तो 3599 रुपये वाला प्लान सबसे बेतहर है।

आप अतिरिक्त डिजिटल बेनिफिट्स और प्रीमियम सुविधाएं चाहते हैं, तो ₹3,999 का प्लान भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

FAQ

Jio के 3599 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी कितनी है?

इस प्लान में 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है।

क्या इस प्लान में Unlimited 5G डेटा मिलता है?

जहां Jio की 5G सेवा उपलब्ध है और आपके पास 5G स्मार्टफोन है, वहां Unlimited 5G डेटा का लाभ मिलता है।

3,599 रुपये के प्लान में कुल कितना डेटा मिलता है?

इस प्लान में रोज 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, यानी पूरे साल में 912GB से ज्यादा डेटा मिलता है।

क्या इस प्लान में Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन शामिल है?