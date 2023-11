Diwali पर Jio का तोहफा, रिचार्ज प्लान पर 23 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी

Reliance Jio ने दिवाली के खास मौके पर अपने यूजर्स को तोहफा दिया है। अपने एक एनुअल रिचार्ज प्लान पर यूजर्स को 23 दिनों की एक्सट्रा वैलिडिटी ऑफर कर रहा है। इस प्लान में यूजर्स को 912.5GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा पूरे देश में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग का ऑफर मिल रहा है। यही नहीं, जियो अपने कई और प्लान के साथ दिवाली के मौके पर नए बेनिफिट्स ऑफर कर रहा है, जिनमें Netflix का सब्सक्रिप्शन, एक्सट्रा डेटा आदि शामिल हैं। जियो ने हाल में Jio Prime 4G की सेल भी शुरू की है। आइए, जानते हैं इस ऑफर के बारे में…

रियलांस जियो ने अपने X (Twitter) हैंडल से इस दिवाली ऑफर की घोषणा की है। कंपनी ने 2,999 रुपये वाले एनुअल प्रीपेड रिचार्ज प्लान के साथ यूजर्स को 23 दिनों की अतिरिक्त वैलिडिटी मिल रही है। इस प्रीपेड रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी 365 दिनों की है और इसमें डेली 2.5GB हाई स्पीड डेटा का लाभ मिलता है। कुल मिलाकर यूजर को इस प्लान में 912.5GB डेटा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस रिचार्ज प्लान में हर दिन 100 फ्री SMS का लाभ मिलता है। इस प्लान में यूजर को JioTV, JioCinema और JioCloud जैसे ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। 5G स्मार्टफोन यूजर को इस प्लान के था अनलिमिटेड फ्री 5G डेटा मिल रहा है।

Celebrate the festive season with 23 Extra Days of validity. Get a Jio prepaid annual plan for just ₹2999. ✨https://t.co/29i7uNCct0#FestiveOffer #Offer #Diwali #HappyDiwali #Jio pic.twitter.com/LetUhvWu2A

— Reliance Jio (@reliancejio) November 9, 2023