Jio कई प्रीपेड रिचार्ज प्लान ऑफर करता है। इनमें अनलिमिटेड कॉलिंग से लेकर OTT प्लेटफॉर्म के फ्री सब्सक्रिप्शन तक कई सुविधाएं मिलती हैं। यूजर्स अपने अनुसार कोई भी प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। अनलिमिटेड प्लान्स के अलावा लोकप्रिय टेलीकॉम कंपनी Jio कुछ टॉप-अप प्लान भी ऑफर करती है। सबसे कम कीमत वाला प्लान 10 रुपये और सबसे ज्यादा कीमत वाला प्लान 1000 रुपये का है। Also Read - BSNL vs Jio vs Airtel vs Vi: ये हैं 400 से कम कीमत वाले धाकड़ रिचार्ज प्लान, मिलेंगे ये बेनेफिट्स

इन प्लान्स में टॉकटाइम मिलता है। ये प्लान्स उन यूजर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिन्हें मोबाइल डेटा, फ्री SMS, OTT का फ्री सब्सक्रिप्शन और अनलिमिटेड कॉलिंग की जरूरत नहीं होती है। वे केवल कॉल करने या अपनी सिम को एक्टिवेट रखने के लिए रिचार्ज करना चाहते हैं। आज हम इस आर्किटल में आपको Jio Top-Up Vouchers की लिस्ट और उनमें मिलने वाले बेनिफिट की बात करेंगे। Also Read - Jio ने एक-साथ 5 नए प्लान किए लॉन्च, JioSaavn Pro बंडल के साथ मिलेंगे सभी टेलीकॉम बेनेफिट्स

Jio Top-Up Vouchers

कंपनी कुल 6 टॉप-अप वाउचर्स ऑफर करती है। इसमें 10 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की कीमत वाले प्लान शामिल हैं। Also Read - IPL लवर्स को Jio का तोहफा, 61 रुपये के प्लान में 6GB की जगह मिलेगा 10GB डेटा

पहला प्लान

पहले प्लान की कीमत 10 रुपये है। इसमें यूजर्स को 7.47 रुपये मिलते हैं। इसकी वैलेडिटी अनलिमिटेड है।

दूसरा प्लान

Jio का दूसरा प्लान 20 रुपये का आता है। इसमें अनलिमिटेड वैलेडिटी के लिए 14.95 रुपये का टॉकटाइम दिया जाता है।

तीसरा प्लान

जियो अपने तीसरे प्रीपेड प्लान (Prepaid Plan) में 39.37 रुपये का टॉकटाइम ऑफर करती है। इसकी वैलेडिटी भी अनलिमिटेड समय के लिए है। इस प्लान की कीमत 50 रुपये है।

चौथा प्लान

Jio का चौथा टॉप-अप वाउचर 100 रुपये का आता है। इसकी वैलेडिटी अनलिमिटेड है। इस प्लान के साथ 81.75 रुपये मिल रहे हैं।

पांचवां प्लान

कंपनी का पांचवां प्लान 500 रुपये का आता है। इस टॉप-अप में उन्हें 420.73 रुपये मिलते हैं। इसकी वैलेडिटी भी अनलिमिटेड है।

छठा प्लान

जियो का आखिरी और सबसे मंहगा प्लान भी 1000 रुपये का आता है। इसमें 844.46 रुपये का टॉकटाइम मिलता है। यह टॉप-अप वाउचर भी अनलिमिटेड वैलेडिटी के साथ आता है।

ध्यान रखें कि ये सभी टॉप-अप वाउचर्स केवल टॉक-टाइम के साथ आते हैं। इसके अलावा, इनमें कोई अन्य बेनिफिट नहीं मिलते हैं। इस टॉक टाइम का यूज इंटरनेशनल सर्विस के लिए कर सकते हैं।