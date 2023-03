Jio कंपनी ने Jio Plus नाम से Postpaid Family Plans का एक सेट लॉन्च किया है। नए प्लान्स के साथ कंपनी ने एक शानदार ऑफर भी पेश किया है। ऑफर के तहत 4 सदस्यों की पूरी फैमिली को 1 महीने का ट्रायल बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह नया जियो प्लस सेट लॉन्च किया है। यह नए प्लान 22 मार्च 2023 से उपलब्ध होंगे। Also Read - Jio के इस रिचार्ज प्लान के साथ मिलेगा अनलिमिटेड 5G डेटा, देगा Airtel और Vi को जोरदार टक्कर

Jio Plus चार प्लान्स वाला एक पूरा सेट है। इन प्लान्स की कीमत 399 रुपये, 699 रुपये, 299 रुपये और 599 रुपये है। 399 और 699 रुपये वाले फैमिली प्लान्स हैं, जबकि 299 रुपये और 599 रुपये वाले इंडिविजुअल प्लान्स हैं। आइए जानते हैं प्लान्स में मिलने वाले बेनेफिट्स की डिटेल्स।

Rs 399 Jio Family Plan

399 रुपये वाले जियो के पोस्टपेड फैमिली प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 75GB डेटा व अनलिमिटेड मैसेज की सुविधा मिलती है। इस प्लान में आप अपने परिवार के तीन अन्य सदस्यों को भी एड कर सकते हैं। इसके लिए प्रति सिम 99 रुपये का चार्ज लगेगा। 399 रुपये प्लान की कीमत और तीन सदस्यों को एड-ऑन करने पर इस प्लान की मंथली कीमत 696 रुपये हो जाती है। इस प्लान में आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डेटा शेयर कर सकते है। साथ ही इसमें किसी प्रकार का डेली डेटा लिमिट नहीं दी गई है। Jio True 5G Welcome Offer के तहत इसमें 5G डेटा की सर्विस बिल्कुल फ्री मिलती है। इतना ही नहीं यह प्लान Netflix, Amazon, JioTV and JioCinema ओटीटी बेनेफिट्स के साथ भी आता है।

Rs 699 Jio Family Plan

699 रुपये वाले जियो के पोस्टपेड फैमिली प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 100GB डेटा व अनलिमिटेड मैसेज की सुविधा मिलती है। इस प्लान में भी आप अपने परिवार के तीन अन्य सदस्यों को एड कर सकते हैं। इसके लिए प्रति सिम 99 रुपये का चार्ज लगेगा। इस प्लान के साथ 1 महीने का फ्री ट्रायल भी मिलता है। साथ ही यह प्लान Netflix, Amazon, JioTV and JioCinema ओटीटी बेनेफिट्स के साथ भी आता है।

Rs 299 Jio INDIVIDUAL Plan

299 रुपये वाले इंडिविजुअल जियो प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 30GB डेटा व अनलिमिटेड मैसेज की सुविधा मिलती है। यह इंडिविजुअल प्लान है, जिसमें आप फैमिली-एड-ऑन सर्विस नहीं मिलती है। साथ ही इसमें 1 महीने का फ्री ट्रायल भी नहीं मिलता। इस प्लान में ओटीटी बेनेफिट्स भी शामिल नहीं हैं।

Rs 599 Jio INDIVIDUAL Plan

599 रुपये वाले इंडिविजुअल जियो प्लान में भी यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटा व अनलिमिटेड मैसेज की सुविधा मिलती है। इस प्लान में भी फैमिली-एड-ऑन सर्विस नहीं मिलती है। हालांकि, यह प्लान यूजर्स को 1 महीने का फ्री ट्रायल देता है।

HOW TO GET THE NEW POSTPAID FAMILY PLANS

नए पोस्टपेड फैमिली प्लान के लिए आपको 70000 70000 नंबर पर मिस्ड-कॉल मारनी होगी। इसके बाद आप अपनी पोस्टपेड सिम के लिए होम-डिलीवरी भी बुक करा सकते हैं। डिलीवरी के दौरान आपको 1 सिम के साथ 3 अन्य सिम अन्य सदस्यों के लिए प्राप्त होगी। सिम एक्टिवेट कराने के लिए आपको 99 रुपये का शुल्क देना होगा। सिम एक्टिवेट होने के बाद आप MyJio app का इस्तेमाल करके अन्य 3 सदस्यों के साथ प्लान के बेनेफिट्स शेयर कर सकते हैं।

मौजूदा जियो प्रीपेड ग्राहक को पोस्टपेड में स्विच करने के लिए MyJio App पर जाना होगा। यहां उन्हें ‘prepaid to postpaid’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, इसके बाद उन्हें एक OTP मिलेगा। इसके बाद वह सर्विस स्विच कर सकते हैं। साथ ही उनके पास नई पोस्टपेड सिम लेने का भी ऑप्शन है।