Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी, लॉन्च हुए दो नए OTT Pass, फ्री में देखने को मिलेंगे 1000+ टीवी चैनल

दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने अपने ग्राहकों के लिए दो नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। इनकी कीमत 550 और 2000 रुपये है। इन्हें OTT Pass नाम से बाजार में उतारा गया है। इन प्लान में ओटीटी और टीवी चैनल दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, प्लान्स में इंटरनेट यूज करने के लिए डेटा भी मिल रहा है। आपको बता दें कि इन प्लान से पहले 200 रुपये वाले ओटीटी पास को पेश किया गया था, जिसमें 28 दिन की वैधता के साथ-साथ 30 जीबी डेटा और टीवी चैनल दिए जा रहे थे।

Jio के 550 में क्या बेनेफिट मिल रहे हैं ?

जियो के इस प्लान की कीमत 550 रुपये है। इस रिचार्ज पैक में 84 दिन की समय सीमा मिल रही है। इसे मौजूदा प्लान के साथ रिचार्ज कराया जा सकता है, जिसमें 3 महीने या 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है। इसमें 90 जीबी डेटा दिया जा रहा है। ओटीटी की बात करें, तो पैक में YouTube Premium, Amazon Prime Lite, JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, SunNXT, Kanccha Lannka, ETV Win, Chaupal, Hoichoi, FanCode, Times Play और Tarang Plus का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है।

ओटीटी के साथ 1000 से ज्यादा टीवी चैनल देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें JioTV ऐप के माध्यम से देखा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर आपके बेस प्लान में 5जी नहीं मिल रहा है, तो आपको इस पैक से 5जी डेटा मिलेगा, जिसका उपयोग आप 84 दिन तक कर सकते हैं।

2000 वाले प्लान में जियो क्या-क्या दे रहा है ?

कंपनी के अनुसार, इस डेटा पैक को 365 दिन यानी 1 साल की वैधता के साथ लाया गया है। इसमें 365 जीबी डेटा मिल रहा है। यह प्लान उन बेस रिचार्ज प्लान के साथ काम करेगा, जिनकी समय सीमा 365 दिन यानी 1 साल की है।

इस डेटा वाउचर में भी ऊपर वाले प्लान की तरह YouTube Premium, Amazon Prime Lite, JioHotstar, SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, SunNXT, Kanccha Lannka, ETV Win, Chaupal, Hoichoi, FanCode, Times Play व Tarang Plus ओटीटी ऐप दिए जा रहे हैं। इन सभी ऐप के साथ 1000 से ज्यादा टीवी चैनल जियो टीवी ऐप के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं।

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आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि टेलीकॉम जाइंट जियो ने इस साल मार्च में 365 रुपये वाला प्लान लॉन्च किया था। इस रिचार्ज पैक में 30 दिन की समय सीमा मिल रही है। इसमें 25 जीबी सुपरफास्ट डेटा दिया जा रहा है। यदि यूजर समय से पहले डेटा खत्म कर देते हैं, डेटा स्पीड को घटाकर 64 Kbps कर दिया जाएगा।