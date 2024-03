BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड कंपनी) अपने सस्ते रिचार्ज प्लान्स के लिए जानी जाती है। हालांकि, सरकारी टेलीकॉम कंपनी पिछले कुछ दिनों से अपने मौजूदा प्लान में मिलने वाले बेनेफिट्स में कटौती करती जा रही है। कुछ समय पहले कंपनी ने 599 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में मिलने वाल Night Data बेनेफिट्स को हटा दिया था। इसके अलावा, कंपनी ने अपने 99 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी कम कर दी है। इन्हीं सब खबरों के बीच अब कंपनी ने अपने ग्राहकों को खुश करने का तरीका ढूंढ लिया है। अब बीएसएनएल ने अपने 699 रुपये वाले प्लान के तहत एक्स्ट्रा वैलिडिटी देने का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं इस संबंध में पूरी डिटेल्स।

BSNL कंपनी ने अपने 699 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के बेनेफिट्स बदल दिए हैं। कंपनी ने अपने ऑफिशियल X (Twitter) हैंडल के जरिए नए अपडेट की जानकारी दी है। लेटेस्ट अपडेट के बाद कंपनी ने प्लान के तहत मिलने वाली वैलिडिटी में बढ़ोतरी कर दी है।

Maximize Your Connectivity, Enjoy 20 Additional Days Validity, Unlimited voice, 100 SMS per day on our #PV699 Mobile Plan!#BSNL #BSNLRecharge #RechargeNow pic.twitter.com/3YGaLvEgwA

— BSNL India (@BSNLCorporate) March 11, 2024