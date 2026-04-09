Published By: Manisha | Published: Apr 09, 2026, 01:14 PM (IST)
BSNL (भारत संचार निगम लिमिटेड) कंपनी अपने ग्राहकों के लिए कई किफायती रिचार्ज प्लान्स की सुविधा लेकर आती है। यह प्लान केवल कीमत में सस्ते होते हैं, लेकिन इनमें मिलने वाले बेनेफिट्स की भरमार होती है। ऐसे ही एक रिचार्ज प्लान की जानकारी आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं। बीएसएनएल के इस प्लान में यूजर्स को लंबी वैलिडिटी प्राप्त होती है। ऐसे में 1 बार रिचार्ज करके आपको लंबे समय तक दूसरे रिचार्ज की टेंशन नहीं होती है। सिर्फ लंबी वैलिडिटी ही नहीं बल्कि बीएसएनएल के इस प्लान में आपको डेली डेटा, डेली SMS व अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। आइए जानते हैं बीएसएनएल के इस खास रिचार्ज प्लान की कीमत। और पढें: BSNL का 70 दिन चलने वाला प्लान, डेली मिलेगा 3GB डेटा
सरकारी टेलीकॉम कंपनी अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में कई सारे प्लान्स लेकर आती है। इसमें आपको वैलिडिटी के आधार पर भी कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। जहां Airtel व Jio जैसी टेलीकॉम कंपनी अपने यूजर्स के लिए 84 दिन के बाद सीधे 365 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान्स के ऑप्शन लेकर आती है। वहीं BSNL कंपनी के पोर्टफोलियो में कई सारे वैलिडिटी ऑप्शन है। इन्हीं में से एक प्लान 150 दिन की खास वैलिडिटी के साथ आता है। बीएसएनएल के इस प्लान की कीमत मात्र 997 रुपये है। 1000 रुपये से कम का यह प्लान अपने ग्राहकों को 150 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। और पढें: PM मोदी को भेजी गई खास मांग, क्या अब सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होगी BSNL 4G SIM?
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— BSNL India (@BSNLCorporate) April 8, 2026
बेनेफिट्स की बात करें, तो BSNL के 997 रुपये के प्लान में यूजर्स को डेली 2GB डेटा का एक्सेस मिलता है। यह बेनेफिट्स पूरे 150 दिन तक उपलब्ध होगा। डेटा के अलावा, बीएसएनएल के प्लान में आपको डेली 100 SMS की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, प्लान आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग बेनेफिट भी देता है।
BSNL की तुलना में Jio के प्रीपेड रिचार्ज प्लान की बात करें, तो जियो कंपनी 949 रुपये का प्लान अपने यूजर्स के लिए लेकर आता है। इस प्लान में कंपनी अपने ग्राहकों को सिर्फ 84 दिन की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा, प्लान में डेली 2GB डेटा व अनलिमिटेड कॉलिंग बेनेफिट्स शामिल है।
Airtel कंपनी 929 रुपये का प्लान अपने प्रीपेड प्लान पोर्टफोलियो में लेकर आता है, जिसमें आपको 90 दिन की वैलिडिटी प्रोवाउड की जाती है। यह प्लान आपको डेली 1.5GB डेटा व अनलिमिटेड कॉलिंग सुविधा प्रोवाइड करता है।
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