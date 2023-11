BSNL कंपनी अपने सस्ते रिचार्ज प्लान के लिए जानी जाती है। हालांकि, सरकारी टेलीकॉम कंपनी इन सस्ते प्लान्स में यूजर्स को खूब सारे बेनेफिट्स भी प्रोवाइड करती है। वहीं, अब फेस्टिव सीजन के दौरान बीएसएनएल कंपनी अपने यूजर्स के लिए दिवाली ऑफर (BSNL Diwali Bonanza) ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के तहत कंपनी अपने सस्ते प्रीपेड रिचार्ज प्लान के तहत एक्स्ट्रा डेटा दे रही है। जानें डिटेल।

BSNL के प्रीपेड रिचार्ज प्लान की कीमत 251 रुपये है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। Diwali Bonanza ऑफर के तहत कंपनी इस प्लान में यूजर्स को 3GB एक्स्ट्रा डेटा दे रही है।

This #Diwali, grab the opportunity for extra data. Recharge with ₹251 via the #BSNLSelfCareApp and enjoy an additional 3GB of data.#RechargeNow: https://t.co/cF78luawjh (For NZ, EZ& WZ), https://t.co/izfIY0KE3G (For SZ)#BSNL #BSNLDiwaliBonanza #G20India #BSNLRecharge pic.twitter.com/Hd2xiN39Vn

— BSNL India (@BSNLCorporate) November 2, 2023