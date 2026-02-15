Published By: Manisha | Published: Feb 15, 2026, 09:28 AM (IST)
BSNL कंपनी अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में कई तरह के रिचार्ज प्लान लेकर आती है। आज हम आपको कंपनी के एक ऐसे प्लान की जानकारी देनें जा रहे हैं, जो कि लंबी वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको सीधे 150 दिन की वैलिडिटी मिलती है। अगर आप कम दाम में लंबी वैलिडिटी वाला प्लान ढूंढ रहे थे, तो यह प्लान आपपके लिए ही है। इन प्लान में लंबी वैलिडिटी के साथ आपको डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली SMS जैसे भी बेनेफिट्स मिलते हैं। आइए जानते हैं प्लान की कीमत और बेनेफिट्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: BSNL का डेली 3GB डेटा वाला पॉपुलर प्लान, चलेगा पूरे 365 दिन, जानें कीमत और खूबियां
सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अपने पोर्टफोलियो में कई तरह के शानदार प्लान लेकर आती है। आज हम आपको कंपनी की अनोखी वैलिडिटी वाले प्लान की जानकारी देने जा रहे हैं। इस प्लान की कीमत 997 रुपये है। बीएसएनएल का 997 रुपये का प्लान अपने ग्राहकों को 150 दिन तक की वैलिडिटी प्रोवाइड करता है। और पढें: BSNL ग्राहकों की बल्ले-बल्ले, फोन पर फ्री में देख सकेंगे T20 World Cup मैच, 3 महीने तक JioHotstar मिलेगा फ्री
बेनेफिट्स की बात करें, तो 997 रुपये के प्लान में यूजर्स को 150 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसके अलावा, यह प्लान यूजर्स को डेली 2GB डेटा का एक्सेस देता है। डेली डेटा कोटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40 kbps रह जाती है। इसके अलावा, प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग सुविधा शामिल है। इसका मतलब यह है कि आप 150 दिन तक इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा, प्लान में डेली 100 फ्री SMS भी मिलते हैं। और पढें: BSNL का 300 दिन चलने वाला प्लान, बजट में है कीमत
BSNL कंपनी जहां 997 रुपये में यूजर्स को 150 दिन तक की वैलिडिटी प्रोवाइड कर रही है। वहीं, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जैसे Airtel-Jio इस दाम में यूजर्स को 84 दिन तक की वैलिडिटी प्रोवाइड करती है। Airtel कंपनी 979 रुपये का प्लान लेकर आती है, जिसमें 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है। यह प्लान आपको सिर्फ अनलिमिटेड कॉलिंग का ही बेनेफिट्स प्रोवाइड करता है।
वहीं, Jio कंपनी 949 रुपये में 84 दिन की वैलिडिटी लेकर आती है। इस प्लान में आपको डेली 2GB डेटा का एक्सेस मिलता है। साथ ही इसमें कॉलिंग व SMS बेनेफिट शामिल है।
