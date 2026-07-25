BSNL का 6 महीने वाला शानदार प्लान, मिलेगा 700GB डेटा, कीमत 1500 से कम

Edited by Ajay Verma |Published: Jul 25, 2026, 10:55 AM (IST)
BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited) देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, जिसके पास प्रीपेड, पोस्टपेड ही नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड प्लान की भरमार है। इन प्लान में यूजर्स को उनकी जरूरत के हिसाब से डेटा दिया जा रहा है। इनमें कॉलिंग और ओटीटी जैसे बेनेफिट्स भी मिल रहे हैं। इन ही में से एक 1499 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान है, जो बजट रेंज में आने वाले यूजर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। आइए यहां जानते हैं इस प्लान को डिटेल में… और पढें: BSNL ने उड़ाया गर्दा, 60 दिन की वैलिडिटी वाला धांसू प्लान
बीएसएनएल का यह ब्रॉडबैंड प्लान 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान को खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाया गया है। इसमें इंटरनेट यूज करने के लिए 25 Mbps की स्पीड से 700GB डेटा दिया जा रहा है। अगर डेटा समय से पहले खत्म हो जाता है, तो डेटा स्पीड को घटाकर 2Mbps कर दिया जाएगा। और पढें: BSNL का 300 दिन चलने वाला प्लान, डेटा-कॉलिंग मिलेगा सब
इस प्लान में कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है, जिससे आप दूसरे नेटवर्क पर बात कर सकते हैं। हालांकि, इस सर्विस के लिए आपको अलग से लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट खरीदना होगा।
डेटा और कॉलिंग के साथ इस ब्रॉडबैंड प्लान में मनोरंजन के लिए Prasar Bharti (WAVES) Premium का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके अलावा, प्लान के साथ नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है।
आपको बता दें कि बीएसएनएल ने इस ब्रॉडबैंड प्लान को इस साल जून के अंत में सभी सर्किल में लॉन्च किया था।
टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने इस साल अप्रैल में 399 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया था। इस प्लान की कीमत 399 रुपये प्रति माह है। इस प्लान को भी स्पेशली बजट सेगमेंट वाले यूजर्स के लिए लाया गया है। इसमें 3.3TB डेटा हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है, जिससे आप बिना रुकावट के ऑनलाइन मूवी देखने के साथ अपने फोन पर गाने सुन सकेंगे और घंटों गेम खेल पाएंगे।
लॉन्च के वक्त यह ब्रॉडबैंड प्लान 12 महीने के लिए 399 रुपये में मिल रहा था, लेकिन अब यह प्लान 449 रुपये में लिस्ट है। यह रकम बिना जीएसटी के है। इसमें जीएसटी जुड़ने के बाद इसकी कीमत 500 रुपये तक पहुंच जाएगी। इसे ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आधिकारिक स्टोर में जाकर खरीदा जा सकता है।
1. बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत 1449 रुपये क्यों रखी गई है ?
Ans. इस ब्रॉडबैंड प्लान की कीमत बजट रेंज के यूजर्स को ध्यान में रखी गई है।
2. प्लान में कितनी स्पीड से डेटा मिल रहा है ?
Ans. 1449 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान में 25 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा दिया जा रहा है।