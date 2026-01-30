comscore
Vivo Y58 5G पर लिमिटेड टाइम ऑफर, सिर्फ 824 रुपये महीना देकर ले आएं घर

Vivo Y58 5G limited time offer croma price features specifications: वीवो वाय58 5जी को किफायती दाम में खरीदने का चांस है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jan 30, 2026, 02:31 PM (IST)

Vivo Y58 5G (8)zoom icon
18

Vivo Y58 5G Camera

Vivo Y58 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें f/1.8 अपर्चर वाला 50MP का प्राइमरी लेंस और f/2.4 अपर्चर वाला 2MP का सेकेंडरी सेंसर मिलता है। इसके कैमरे से आप एचडी वीडियो शूट कर सकते हैं।

Vivo Y58 5G (7)zoom icon
28

Vivo Y58 5G Display

Vivo Y58 स्मार्टफोन में 6.72 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2408 × 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक किया जा सकता है। इसकी पिक्सल डेंसिटी 393 PPI है।

Vivo Y58 5G (6)zoom icon
38

Vivo Y58 5G Sensors

कंपनी ने वीवो वाय58 में Accelerometer, Color Temperature, Ambient Light, Proximity और E-compass जैसे सेंसर दिए गए हैं। इसके अलावा, फोन में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

Vivo Y58 5G (5)zoom icon
48

Vivo Y58 5G Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Vivo Y58 5G में 8MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.05 है। इसमें नाइट, पोट्रेट, फोटो, वीडियो और डुअल व्यू जैसे कैमरा फीचर मिलते हैं।

Vivo Y58 5G (4)zoom icon
58

Vivo Y58 5G Battery

Vivo Y58 फोन 6000mAh बैटरी से लैस है। इसको 44 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ दिया गया है। इस डिवाइस की डायमेंशन 16.570 × 7.600 × 0.799 cm और वजन 199 ग्राम है।

Vivo Y58 5G (3)zoom icon
68

Vivo Y58 5G Processor

वीवो के इस 5जी स्मार्टफोन में Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है। इसका सीपीयू कोर काउंट 8 है। इसकी क्लॉक स्पीड 2 × 2.2 GHz + 6 × 1.95 GHz है। इसमें 8 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

Vivo Y58 5G (2)zoom icon
78

Vivo Y58 5G Price in India

Vivo Y58 5G शॉपिंग वेबसाइट क्रोमा पर खरीदारी के लिए 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है। इसकी कीमत 17,499 रुपये है। इसे Sundarbans Green और Himalayan Blue कलर में खरीदा जा सकता है।

Vivo Y58 5Gzoom icon
88

Vivo Y58 5G Deals

SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड से वीवो वाय58 को खरीदने पर 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस स्मार्टफोन पर 824 रुपये की ईएमआई भी दी जा रही है। हालांकि, फोन पर एक्सचेंज ऑफर नहीं मिल रहा है।