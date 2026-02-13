Vivo Y31 Pro 5G पर बड़ी डील, डिस्काउंट के साथ 881 रुपये महीने पर मिल रहा खरीदने का मौका

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Feb 13, 2026, 03:43 PM (IST)
Vivo Y31 Pro में 6.72 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2408 × 1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी पिक्सल डेंसिटी 393 PPI है। इसमें फेस अनलॉक फीचर भी है।
Vivo Y31 Pro में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला 50MP और दूसरा 2MP का लेंस है। इसका अपर्चर क्रमश: f/1.8 व f/2.4 है। इससे एचडी वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
वीवो का यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर के साथ आता है। इसका सीपीयू कोर काउंट 8 है। इसकी क्लॉक स्पीड 4 × 2.5 GHz + 4 × 2.0 GHz है। इसमें Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है।
Vivo Y31 Pro में 6500mAh की बैटरी दी गई है। इसको 44 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसकी डायमेंशन 16.570 × 7.630 × 0.819 cm और वजन 209 ग्राम है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Vivo Y31 Pro के फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.05 है। इसमें फोटो, नाइट, पोट्रेट, वीडियो, लाइव, स्लो-मोशन और टाइम-लैप्स कैमरा मोड भी दिया गया है।
Vivo Y31 Pro में 5जी, 4जी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं। इसमें 8 जीबी रैम और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है।
Vivo Y31 Pro 5G स्मार्टफोन को ग्राहकों के लिए विजय सेल पर उपलब्ध कराया गया है। इस स्मार्टफोन के 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये है। इसका 256GB स्टोरेज मॉडल 21,999 रुपये में मिल रहा है।
HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से Vivo Y31 Pro को खरीदने पर 900 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस हैंडसेट पर 881 रुपये प्रति माह की EMI दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।
