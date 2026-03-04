comscore
ENG
  • Home
  • Photo Gallery
  • Vivo X200 Pro 5g Price Drop 9000 Amazon Discount Offer Specs Features 200mp Camera 16gb Ram

Vivo X200 Pro 5G को सस्ता खरीदने का सुनहरा मौका, 9000 रुपये सस्ता खरीदें 200MP वाला फोन

Vivo X200 Pro 5G Price drop 9000 Amazon discount offer specs features 200MP Camera 16GB RAM: वीवो के फोन की कीमत हुई धड़ाम। इतने कम में घर लाने का सुनहरा मौका।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 04, 2026, 10:36 AM (IST)

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
Vivo X200 Pro 5G (2)zoom icon
18

Vivo X200 Pro 5G Price

Vivo X200 Pro 5G फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 1,01,999 रुपये लिस्ट है, जिसे अभी आप तगड़े डिस्काउंट ऑफर के साथ बेहद ही कम दाम में खरीद सकेंगे। ऑफर के पहले फीचर्स की बात करें, तो।

Vivo X200 Pro 5G (7)zoom icon
28

Vivo X200 Pro 5G 7

Vivo X200 Pro 5G (1)zoom icon
38

Vivo X200 Pro 5G Performance

Vivo X200 Pro 5G फोन परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने MediaTek Dimensity 9400 चिप दी है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 के साथ आएगा, जिसके साथ आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे।

Vivo X200 Pro 5G (5)zoom icon
48

Vivo X200 Pro 5G Display

Vivo X200 Pro 5G फोन में 4500 Nits ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का साइज 6.78 इंच का है। वहीं, रिफ्रेश रेट 120Hz का है। यह एक Armor Glass AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रेजलूशन 2800 x 1260 पिक्सल है।

Vivo X200 Pro 5G (6)zoom icon
58

Vivo X200 Pro 5G Camera

Vivo X200 Pro 5G में कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 200MP का है। इसके साथ आपको 50MP का सेकेंडरी कैमरा व 50MP का तीसरा कैमरा मिलता है।

Vivo X200 Pro 5G (4)zoom icon
68

Vivo X200 Pro 5G RAM

Vivo X200 Pro 5G में 16GB RAM दी गई है। वहीं, फोन की स्टोरेज 512GB की है।

Vivo X200 Pro 5Gzoom icon
78

Vivo X200 Pro 5G Battery

Vivo X200 Pro 5G फोन में 6000mAh की धाकड़ बैटरी क्षमता दी गई है। इतना ही नहीं कंपनी ने इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है।

Vivo X200 Pro 5G (3)zoom icon
88

Vivo X200 Pro 5G Discount

Vivo X200 Pro 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो फोन को आप 94,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 9000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है।