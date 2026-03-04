Vivo X200 Pro 5G को सस्ता खरीदने का सुनहरा मौका, 9000 रुपये सस्ता खरीदें 200MP वाला फोन

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Mar 04, 2026, 10:36 AM (IST)
Vivo X200 Pro 5G फोन के 16GB RAM + 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत Amazon पर 1,01,999 रुपये लिस्ट है, जिसे अभी आप तगड़े डिस्काउंट ऑफर के साथ बेहद ही कम दाम में खरीद सकेंगे। ऑफर के पहले फीचर्स की बात करें, तो।
Vivo X200 Pro 5G फोन परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने MediaTek Dimensity 9400 चिप दी है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 के साथ आएगा, जिसके साथ आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे।
Vivo X200 Pro 5G फोन में 4500 Nits ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का साइज 6.78 इंच का है। वहीं, रिफ्रेश रेट 120Hz का है। यह एक Armor Glass AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रेजलूशन 2800 x 1260 पिक्सल है।
Vivo X200 Pro 5G में कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 200MP का है। इसके साथ आपको 50MP का सेकेंडरी कैमरा व 50MP का तीसरा कैमरा मिलता है।
Vivo X200 Pro 5G में 16GB RAM दी गई है। वहीं, फोन की स्टोरेज 512GB की है।
Vivo X200 Pro 5G फोन में 6000mAh की धाकड़ बैटरी क्षमता दी गई है। इतना ही नहीं कंपनी ने इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है।
Vivo X200 Pro 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो फोन को आप 94,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन पर बैंक कार्ड के जरिए अलग से 9000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information