Vivo T4R 5G को खरीदने के लिए लगी ऑर्डर की छड़ी, मिल रही 3050 रुपये की छूट

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jan 31, 2026, 03:24 PM (IST)
Vivo T4R स्मार्टफोन 5700mAh की बैटरी के साथ आता है। इसको 44W फास्ट चार्जिंग मिली है। इस मोबाइल फोन की डायमेंशन 163.29×76.72×7.39mm और वजन 183 ग्राम है। इसको IP68 + IP69 की रेटिंग दी गई है।
कंपनी ने Vivo T4R स्मार्टफोन में 6.77 इंच का फुल एचडी एमोलेड क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले दिया है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इसका रेजलूशन 2392 x 1080 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स है।
वीवो टी4आर में LED फ्लैश लाइट के साथ 50MP का Sony IMX882 लेंस और 2MP का Galaxycore GC02M1 सेंसर मिलता है। इसके साथ Aura लाइट भी दी गई है। इससे 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।
Vivo T4R के फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.45 है। इसमें भी 4के वीडियो शूट करने की सुविधा मिलती है।
बेहतर फंक्शनिंग के लिए वीवो टी4आर में MediaTek Dimensity 7400 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Mali-G615 MC2 GPU दिया गया है। इसके साथ फोन में 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
Vivo T4R 5G Android 15 पर आधारित Funtouch OS 15 से लैस है। इस स्मार्टफोन में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसके अलावा, फोन में यूएसबी टाईप-सी पोर्ट, वाईफाई, जीपीएस और ब्लूटूथ जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Vivo T4R 5G का 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है। इस वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है। इसे ब्लू और व्हाइट कलर में ऑर्डर किया जा सकता है।
Vivo T4R पर 3050 रुपये का ऑफ मिल रहा है। इसमें 2000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 1050 रुपये का कैशबैक शामिल है। इस स्मार्टफोन पर EMI और एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।
