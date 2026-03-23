10000 रुपए से कम में खरीदें ये 10 Air Cooler, आपके घर को करेंगे सुपर ठंडा!

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Livpure KoolBliss Neo Desert Cooler

Livpure KoolBliss Neo 90L डेजर्ट कूलर की कीमत ₹9,499 है। इसमें 90 लीटर का वॉटर टैंक है और यह लगभग 471 स्क्वायर फीट क्षेत्र को कूल कर सकता है। यह कूलर 43 फीट तक हवा फेंकने की क्षमता रखता है और इनवर्टर सपोर्ट के साथ आता है। इसमें Axial Fan टेक्नोलॉजी, 3 स्पीड कंट्रोल और 2 साल की मोटर वारंटी व 1 साल की पूरी वारंटी दी गई है।