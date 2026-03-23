10000 रुपए से कम में खरीदें ये 10 Air Cooler, आपके घर को करेंगे सुपर ठंडा!

Written By Ashutosh Ojha
Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha|
Published: Mar 23, 2026, 03:02 PM (IST)
Symphony Jumbo 75XL+ के इस कूलर में 75 लीटर का वॉटर टैंक है और यह 3-Side हनीकॉम्ब पैड्स भी है। इसमें पावरफुल फैन और ऑटो लूवर मूवमेंट है। CFD टेक्नोलॉजी के कारण हवा बेहतर आती है। इस कूलर के साथ 1 साल की वारंटी भी मिलती है। इसकी कीमत ₹8,991 है।
Crompton Ozone 75L डेजर्ट कूलर की कीमत ₹9,499 है। इसमें 75 लीटर का वॉटर टैंक है और इसमें बड़ा आइस चेंबर है जिसे साफ करना आसान है। इसमें 4-Way एयर डिफ्लेक्शन और हाई डेंसिटी हनीकॉम्ब पैड्स लगे हैं, जो बेहतर कूलिंग देते हैं। इसमें Everlast पंप है और ऑटो फिल फीचर भी है।
इसमें 65 लीटर का वॉटर टैंक है और यह इनवर्टर सपोर्ट करता है। यह 90 फीट तक हवा फेंक सकता है और हाई-स्पीड कूलिंग देता है। इसमें बड़ा आइस चेंबर है और 1 साल की वारंटी भी मिलती है। इस डेजर्ट कूलर की कीमत ₹9,699 है।
Havells KoolStorm 80L डेजर्ट कूलर की कीमत ₹10,399 है। इसमें 80 लीटर का वॉटर टैंक है, इसमें डुअल फ्लो टेक्नोलॉजी और बैक्टीरिया शील्ड हनीकॉम्ब पैड्स हैं। इसमें XXL आइस चेंबर, Ice Chill Drip टेक्नोलॉजी और फ्रंट व्हील्स के साथ ब्रेक भी हैं।
Kenstar Dominar HC 70L डेजर्ट कूलर की कीमत ₹9,290 है। इसमें 70 लीटर का वॉटर टैंक है और यह BEE 5 Star Rated है। यह 50 फीट तक हवा फेंक सकता है और हनीकॉम्ब पैड्स के साथ 16-inch का पंखा भी है। इसमें आइस चेंबर, वॉटर लेवल इंडिकेटर है और मोटर-पंप पर 5 साल की वारंटी मिलती है।
इस कूलर में 90 लीटर का वॉटर टैंक है और यह BEE 5 Star Rated है। यह 50 फीट तक हवा फेंक सकता है और हनीकॉम्ब पैड्स के साथ 3 स्पीड सेटिंग्स देता है। इसमें वॉटर लेवल इंडिकेटर, कोलैप्सिबल लूवर्स और मोटर-पंप पर 5 साल की वारंटी है। इस कूलर की कीमत ₹10,190 है।
Livpure KoolBliss Neo 90L डेजर्ट कूलर की कीमत ₹9,499 है। इसमें 90 लीटर का वॉटर टैंक है और यह लगभग 471 स्क्वायर फीट क्षेत्र को कूल कर सकता है। यह कूलर 43 फीट तक हवा फेंकने की क्षमता रखता है और इनवर्टर सपोर्ट के साथ आता है। इसमें Axial Fan टेक्नोलॉजी, 3 स्पीड कंट्रोल और 2 साल की मोटर वारंटी व 1 साल की पूरी वारंटी दी गई है।
इसमें 88 लीटर का वॉटर टैंक है और Densenest हनीकॉम्ब पैड्स के जरिए कूलिंग करता है। यह इनवर्टर सपोर्ट करता है, इसकी लूवर्स पूरी तरह से फोल्ड की जा सकती हैं। इस कूलर के साथ 1 साल की वारंटी भी मिलती है। इस डेजर्ट कूलर की कीमत ₹9,190 है।
HIFRESH 107CM टॉवर फैन की कीमत ₹8,999 है। इसमें 4.2 लीटर के डुअल वॉटर टैंक हैं और 6 आइस पैक्स कूलिंग के लिए दिए गए हैं। यह 20 फीट तक हवा फेंक सकता है। इसमें 4 मोड और 3 स्पीड सेटिंग्स हैं, साथ ही रिमोट और टच कंट्रोल, 15 घंटे का टाइमर, मेमोरी और अरोमा फंक्शन भी हैं।
इसमें 90 लीटर का वॉटर टैंक है और यह इनवर्टर सपोर्ट करता है। इसमें आइस चेंबर, कास्टर व्हील्स और वॉटर लेवल इंडिकेटर हैं। यह 45 फीट तक हवा फेंक सकता है, मोटर और पंप पर 3 साल की वारंटी और प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी मिलती है। इस डेजर्ट कूलर की कीमत ₹8,499 है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information