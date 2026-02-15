Slim Quad Curved डिस्प्ले और 200MP कैमरा वाले Vivo V60e 5G की कीमत धड़ाम, ऐसे पाएं सीधे 2500 रुपये का Discount

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Feb 15, 2026, 10:45 AM (IST)
Vivo V60e 5G फोन में कंपनी ने 17.20 cm (6.77″) Slim Quad Curved AMOLED मल्टी-टच डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में 1600 Nits की ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही डिस्प्ल का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। रेजलूशन 2392 × 1080 पिक्सल का है।
Vivo V60e 5G फोन MediaTek Dimensity 7360-Turbo प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, यह फोन Android 15-बेस्ड FuntouchOS 15 पर काम करता है।
Vivo V60e 5G में आपको तीन वेरिएंट्स मिलेंगे, जिसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज शामिल हैं।
Vivo V60e 5G में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 200MP का है। वहीं, दूसरा कैमरा 8MP का ही है।
Vivo V60e 5G में कंपनी ने सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए यूजर्स को 50MP का ही फ्रंट कैमरा दिया गया है। पानी से बचाव के लिए इसमें IP68 व IP69 रेटिंग मिलती है।
Vivo V60e 5G फोन में 6500mAh की जंबो बैटरी मिलती है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
Vivo V60e 5G फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon 34,999 रुपये लिस्ट है। हालांकि, अभी इसे सस्ते में आप खरीद सकेंगे।
Vivo V60e 5G के ऑफर की बात करें, तो इसे अमेजन से अभी 31,999 रुपये में खरीद सकेंगे। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 2500 रुपये का ऑफ भी मिल रहा है।
