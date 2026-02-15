Slim Quad Curved डिस्प्ले और 200MP कैमरा वाले Vivo V60e 5G की कीमत धड़ाम, ऐसे पाएं सीधे 2500 रुपये का Discount

1 8

Vivo V60e 5G Display

Vivo V60e 5G फोन में कंपनी ने 17.20 cm (6.77″) Slim Quad Curved AMOLED मल्टी-टच डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में 1600 Nits की ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही डिस्प्ल का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। रेजलूशन 2392 × 1080 पिक्सल का है।