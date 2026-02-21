comscore
108MP कैमरा वाले Redmi फोन को खरीदने के लिए लगी लाइन, 809 रुपये EMI के साथ मिल रहा 2000 का डिस्काउंट

Redmi Note 15 5G get 2000 discount 809 emi amazon discount offer price in India specification: रेडमी नोट 15 प्रो पर शानदार डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Feb 21, 2026, 11:35 AM (IST)

Redmi Note 15 5G Processor

Redmi Note 15 में क्वालकॉम का Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर और Adreno GPU दिया गया है। इस फोन की रैम 8 जीबी है। इसमें 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

Redmi Note 15 5G Camera

कंपनी ने Redmi Note 15 में 108MP का प्राइमरी सेंसर दिया है। इसका अपर्चर f/1.7 है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इसके कैमरे से 4K वीडियो शूट की जा सकती है।

Redmi Note 15 5G Battery

रेडमी नोट 15 5जी मोबाइल फोन 5520mAh बैटरी से लैस है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। सुरक्षा के लिए फोन में फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

Redmi Note 15 5G Display

Redmi Note 15 6.77 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रेजलूशन 2392 × 1080 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, ब्राइटनेस 3200 निट्स और स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 92 प्रतिशत है।

Redmi Note 15 5G Front Camera

Redmi के इस स्मार्टफोन के फ्रंट में 20MP का कैमरा है। इसका अपर्चर f/2.2 है। इसके फ्रंट कैमरे से 1080p वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

Redmi Note 15 5G Other Detail

कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए Redmi Note 15 में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस फोन को IP65 + IP66 रेटिंग मिली है। इसमें Accelerometer और Ambient light जैसे सेंसर मिलते हैं।

Redmi Note 15 5G Price in India

Redmi Note 15 5G इस समय ग्राहकों के लिए Amazon पर उपलब्ध है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 22,998 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 24,998 रुपये में मिल रहा है।

Redmi Note 15 5G Offer

HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। इस हैंडसेट पर 809 रुपये की EMI भी ऑफर की जा रही है। इस पर 21 हजार से ज्यादा का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है।