Redmi Note 13 Pro vs Redmi Note 13 Pro+: एक-दूसरे से कितने अलग हैं दोनों फोन? जानें यहां

Redmi Note 13 Pro vs Redmi Note 13 Pro plus detail comparison: Xiaomi कंपनी ने आज 4 जनवरी 2024 को भारत में Redmi Note 13 सीरीज भारत में लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में तीन फोन Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro और Redmi Note 13 Pro plus शामिल हैं। गैलेरी में देखें सीरीज के दोनों प्रो मॉडल एक-दूसरे से हैं कितने अलग।

Manisha Published:Jan 04, 2024, 17:21 PM | Updated: Jan 04, 2024, 17:21 PM