Oppo Reno 15 Pro फोन 7300 रुपये हुआ सस्ता, 200MP कैमरा और 6500mAh बैटरी जैसे मिलेंगे तगड़े फीचर्स

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jan 13, 2026, 03:23 PM (IST)
Oppo Reno 15 Pro में कंपनी ने 6.78 इंच का FHD+ LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रेजलूशन 1,272 x 2,772 पिक्सल है। इस डिस्प्ले में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है।
Oppo Reno 15 Pro फोन MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर से लैस है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP68 + IP69 रेटिंग मिलती है।
Oppo Reno 15 Pro में दो वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 12GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन शामिल है।
Oppo Reno 15 Pro फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसके साथ OIS सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 50MP का Samsung JN5 periscope टेलीफोटो सेंसर मिलता है।
Oppo Reno 15 Pro में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
Oppo Reno 15 Pro फोन 6500mAh की जंबो बैटरी मिलती है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
Oppo Reno 15 Pro फोन के 12GB RAM 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 79,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप अभी सस्ते में खरीद सकते हैं।
Oppo Reno 15 Pro फोन के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 7300 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है।
