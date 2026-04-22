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OPPO K13 5G को 1006 रुपये महीना देकर लाएं घर, सस्ते में 7000mAh बैटरी और 50MP कैमरा जैसे क्लासिक फीचर्स

OPPO K13 5G 1006 EMI Vijay Sales Offer Price in India Specification Features: ओप्पो के13 5जी को 1006 रुपये महीने पर खरीदने का मौका मिल रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Apr 22, 2026, 11:15 AM (IST)

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OPPO K13 5G Display

ओप्पो के13 5जी स्मार्टफोन में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

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OPPO K13 5G Chip

कंपनी ने OPPO K13 फोन में फास्ट प्रोसेसिंग के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 6 Gen 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया है। इसके साथ Adreno 810 GPU मिलता है। इके अलावा, फोन में 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है।

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OPPO K13 5G Battery

ओप्पो का यह स्मार्टफोन 7000mAh बैटरी के साथ आता है। इसे 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसमें स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं। इसे IP65 की रेटिंग मिली है। यानी कि यह वॉटर और डस्ट प्रूफ है।

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OPPO K13 5G Selfie Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए ओप्पो के इस स्मार्टफोन में 16MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसका फील्ड ऑफ व्यू 85° है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, डुअल व्यू और टाइम-लैप्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।

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OPPO K13 5G Camera

OPPO K13 स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का वाइड एंगल और 2MP का मोनोक्रोम लेंस है। इनका अपर्चर f/1.8 और f/2.4 है। इस कैमरे से 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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OPPO K13 5G Connectivity

ओप्पो के13 5जी में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, GLONASS/ Beidou और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसके साथ Proximity, Ambient light, Accelerometer और Gyroscope जैसे सेंसर मिलते हैं।

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OPPO K13 5G Price in India

OPPO K13 दो स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 24,999 रुपये में मिल रहा है।

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OPPO K13 5G Offers

विजयसेल्स से इस स्मार्टफोन को 500 रुपये की छूट के साथ खरीदा जा सकता है। इस पर एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। इस पर 1006 रुपये की ईएमआई भी मिल रही है।