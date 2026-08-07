2500 तक गिरी 9000mAh बैटरी वाले OnePlus Nord 6 की कीमत, खरीदने का बढ़िया चांस अभी

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Aug 07, 2026, 11:30 AM (IST)
OnePlus Nord 6 में पावर के लिए Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 825 GPU दिया गया है। इस फोन की स्टोरेज 256GB तक है। इसमें 12 जीबी तक रैम मिलती है।
वनप्लस नॉर्ड 6 में 6.78 इंच का 1.5के रेजलूशन वाला AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसके रिफ्रेश रेट को 165Hz तक सेट किया जा सकता है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है। इस पर Crystal Guard Glass लगाया गया है।
वनप्लस नॉर्ड 6 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का Sony LYTIA-600 लेंस है। इसका अपर्चर f/1.8 है। यह OIS से लैस है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा मिलता है। इसका f/2.0 है। इसमें भी 4के वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा मिलती है।
यह स्मार्टफोन 9000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है। इसे 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।
OnePlus Nord 6 में डेटा सुरक्षित रखने के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इस फोन में सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं।
वनप्लस नॉर्ड 6 अमेजन इंडिया पर 44,499 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इस फोन की कीमत में 16 प्रतिशत की छूट शामिल है। इस दाम में 8+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिल रहा है। इसके 12+256GB स्टोरेज का प्राइस 50,499 रुपये है।
Kotak Bank के क्रेडिट कार्ड से फोन को खरीदने पर 2500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 1,564 रुपये की ईएमआई मिल रही है। साथ ही, 38,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।