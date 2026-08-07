2500 तक गिरी 9000mAh बैटरी वाले OnePlus Nord 6 की कीमत, खरीदने का बढ़िया चांस अभी

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OnePlus Nord 6 Camera

वनप्लस नॉर्ड 6 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का Sony LYTIA-600 लेंस है। इसका अपर्चर f/1.8 है। यह OIS से लैस है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है।