OnePlus Nord 5 को 1195 रुपये हर महीने देकर लाएं घर, 50MP सेल्फी कैमरा फोन पर Amazon डील

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Mar 24, 2026, 06:55 PM (IST)
OnePlus Nord 5 में कंपनी ने 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का साइज 6.83 इंच का है। इसका रेजलूशन 1.5K पिक्सल है। साथ ही डिस्प्ले में 1800 Nits ब्राइटनेस मिलती है।
OnePlus Nord 5 फोन Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर से लैस है। फोन के साथ Android 15 बेस्ड OxygenOS 15 मिलेगा, लेकिन आप इसे लेटेस्ट वर्जन अपडेट कर सकते हैं।
OnePlus Nord 5 को कंपनी ने 2 वेरिएंट्स में पेश किया है, जिसमें 8GB RAM + 256GB, और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल है।
OnePlus Nord 5 में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर दिया गया है।
OnePlus Nord 5 में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
OnePlus Nord 5 में कंपनी ने फोन में 6800mAh की जंबो बैटरी दी है, जिसके साथ 80W फास्ट स्पीड आपको फोन चार्जिंग के दौरान मिलेगी।
OnePlus Nord 5 फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 34,999 रुपये रुपये लिस्ट है। हालांकि, सेल के दौरान अभी इसे सस्ते में खरीद सकेंगे।
OnePlus Nord 5 फोन के डिस्काउंट की बात करें, तो फोन को आप सेल के दौरान 33,999 रुपये में खरीद सकेंगे। फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 1500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। इसे आप 1195 रुपये की EMI पर भी घर ला सकते हैं।
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