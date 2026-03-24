OnePlus Nord 5 को 1195 रुपये हर महीने देकर लाएं घर, 50MP सेल्फी कैमरा फोन पर Amazon डील

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OnePlus Nord 5 Discount

OnePlus Nord 5 फोन के डिस्काउंट की बात करें, तो फोन को आप सेल के दौरान 33,999 रुपये में खरीद सकेंगे। फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 1500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। इसे आप 1195 रुपये की EMI पर भी घर ला सकते हैं।