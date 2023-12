होम

48MP कैमरा और दमदार बैटरी वाले iPhone 15 को सस्ते में घर लाने का मौका, मिल रहा बड़ा Discount

iPhone 15 gets big discount on Amazon India check price offers and specifications: Apple के लेटेस्ट स्मार्टफोन आईफोन 15 पर इस वक्त शानदार डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, जिसके जरिए आप इस फोन को सस्ते में खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं फोन और उस पर मिलने वाली डील की डिटेल।

Ajay Verma Published:Dec 01, 2023, 11:11 AM | Updated: Dec 01, 2023, 11:11 AM