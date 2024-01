होम

iPhone जैसे लुक वाले फोन को सिर्फ 6299 रुपये में खरीदने का सुनहरा मौका, देखें ऑफर

Infinix SMART 8 HD Smartphone get under 7000 on Flipkart check top deal here: इनफिनिक्स स्मार्ट 8 एचडी फोन आईफोन जैसे लुक के साथ आता है। इस फोन में डायनमिक आईलैंड जैसा फीचर भी मिलता है। इस फोन को अभी आप Flipkart के जरिए 7 हजार से कम की कीमत में खरीद सकते हैं। यहां मिल रहा गजब ऑफर।

Manisha Published:Jan 03, 2024, 15:29 PM | Updated: Jan 03, 2024, 15:29 PM