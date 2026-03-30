HyperGlow 4D Curve डिस्प्ले वाले Realme 15 Pro 5G पर धाकड़ डील, 1266 की EMI में लाएं घर

WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खबर

WhatsApp यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। अब Apple CarPlay में नया ऐप आने वाला है, जिससे ड्राइविंग के दौरान मैसेज करना आसान और सुरक्षित होगा, फिलहाल इसकी टेस्टिंग चल रही है और जल्द ही यह सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो सकता है। आइए जातने हैं...