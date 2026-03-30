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HyperGlow 4D Curve डिस्प्ले वाले Realme 15 Pro 5G पर धाकड़ डील, 1266 की EMI में लाएं घर

HyperGlow 4D Curve Display Realme 15 Pro 5G 1266 EMI Offer on Amazon price in India specs: रियलमी के फोन पर धाकड़ डील। इतने कम में लाएं घर।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Mar 30, 2026, 01:44 PM (IST)

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Realme 15 Pro 5G Display

Realme 15 Pro 5G 5G फोन में कंपनी ने HyperGlow 4D Curve डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। कंपनी ने इस डिस्प्ले में 6500 Nits ब्राइटनेस मिलती है।

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Realme 15 Pro 5G Performance

Realme 15 Pro 5G फोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही फोन Android 15 है।

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Realme 15 Pro 5G RAM

Realme 15 Pro 5G को कंपनी ने 8GB RAM + 12GB स्टोरेज मिलती है। वहीं, फोन की स्टोरेज 128GB, 256GB और 512GB ऑप्शन में आती है।

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Realme 15 Pro 5G Camera

Realme 15 Pro 5G में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा दिया गया है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर शामिल है।

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Realme 15 Pro 5G Selfie Camera

Realme 15 Pro 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

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Realme 15 Pro 5G Battery

Realme 15 Pro 5G में कंपनी ने 7000mAh की जंबो बैटरी मिलती है। इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।

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Realme 15 Pro 5G Price

Realme 15 Pro 5G के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज की कीमत Amazon पर 37,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप सेल के दौरान 35,999 रुपये है।

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Realme 15 Pro 5G Discount

Realme 15 Pro 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो फोन पर बैंक कार्ड के जरिए 1500 रुपये का ऑफ मिल रहा है। साथ ही इसे आप 1266 रुपये की EMI पर भी घर ला सकते हैं।