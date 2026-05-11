AC की स्क्रीन पर अचानक दिखने लगे E1, F1, H6 जैसे Codes, तो तुरंत हो जाएं सावधान

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: May 11, 2026, 09:16 PM (IST)
अगर आपके AC में E1 कोड लिखा दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इंडोर AC यूनिट में कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट हुआ है।
E2 कोड का मतलब है एसी के अंदर की कोई वायरिंग ढीली हो गई है।
E3 कोड आउटडोर यूनिट में कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट का संकेत देता है।
E4 कोड टेम्परेचर हाई होने पर कम्प्रेसर डिस्चार्ज होने की स्थिति में दिखाई देता है।
E5 कोड ओवरकरंट प्रोटेक्शन की जानकारी देता है। वॉल्टेज ऊपर-नीचे होने की स्थिति में आपको यह कोड दिखाई देगा।
E6 कोड इंडोर व आउटडोर यूनिट्स के बीच का कम्युनिकेशन फेल होने की जानकारी देता है।
F1 एरर कोड आपको एसी की गैस लीक होने पर दिखाई देता है। इसे ठीक करने के लिए आप प्रोफेशनल को बुलाकर गैस रिफील करा सकते हैं।
H6 कोड इंडोर यूनिट के फैन मोटर की खराबी की ओर इशारा करता है। इस स्थिति में फैन मोटर कंट्रोल बोर्ड को फीडबैक नहीं भेज पाती।
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