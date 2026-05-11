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AC की स्क्रीन पर अचानक दिखने लगे E1, F1, H6 जैसे Codes, तो तुरंत हो जाएं सावधान

AC Error Codes like E1 F1 H6 Signs of these problem you Needs to fix: AC में E1, F1, H6 जैसे Codes दिखने का क्या मतलब है? मामूली समझने की न करें गलती

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: May 11, 2026, 09:16 PM (IST)

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AC (68)zoom icon
18

E1

अगर आपके AC में E1 कोड लिखा दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इंडोर AC यूनिट में कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट हुआ है।

AC (70)zoom icon
28

E2

E2 कोड का मतलब है एसी के अंदर की कोई वायरिंग ढीली हो गई है।

AC (69)zoom icon
38

E3

E3 कोड आउटडोर यूनिट में कॉइल टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट का संकेत देता है।

AC (71)zoom icon
48

E4

E4 कोड टेम्परेचर हाई होने पर कम्प्रेसर डिस्चार्ज होने की स्थिति में दिखाई देता है।

AC (72)zoom icon
58

E5

E5 कोड ओवरकरंट प्रोटेक्शन की जानकारी देता है। वॉल्टेज ऊपर-नीचे होने की स्थिति में आपको यह कोड दिखाई देगा।

AC (73)zoom icon
68

E6

E6 कोड इंडोर व आउटडोर यूनिट्स के बीच का कम्युनिकेशन फेल होने की जानकारी देता है।

AC (67)zoom icon
78

F1

F1 एरर कोड आपको एसी की गैस लीक होने पर दिखाई देता है। इसे ठीक करने के लिए आप प्रोफेशनल को बुलाकर गैस रिफील करा सकते हैं।

AC (74)zoom icon
88

H6

H6 कोड इंडोर यूनिट के फैन मोटर की खराबी की ओर इशारा करता है। इस स्थिति में फैन मोटर कंट्रोल बोर्ड को फीडबैक नहीं भेज पाती।