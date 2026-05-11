AC की स्क्रीन पर अचानक दिखने लगे E1, F1, H6 जैसे Codes, तो तुरंत हो जाएं सावधान

ब्लैक होल बनने का नया रहस्य आया सामने

ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल आखिर कैसे बनते हैं, इस रहस्य को लेकर वैज्ञानिकों ने नई खोज की है। रिसर्च के मुताबिक, सबसे बड़े ब्लैक होल किसी एक तारे से नहीं बल्कि कई छोटे ब्लैक होल के बार-बार टकराने और जुड़ने से बनते हैं। आइए जानते हैं...