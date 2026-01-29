7000mAh बैटरी वाले Oppo A6 5G को 633 हर महीने देकर लाएं घर, Amazon की सुनहरी Deal

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Jan 29, 2026, 06:22 PM (IST)
Oppo A6 5G फोन में कंपनी ने 6.75 इंच का LCD डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, रेजलूशन 720x1,570 पिक्सल का है। कंपनी ने इस डिस्प्ले में 1,125 nits तक की ब्राइटनेस दी है।
Oppo A6 5G फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर से लैस है। साथ ही फोन Android 15-बेस्ड ColorOS 15 पर काम करता है।
Oppo A6 5G फोन को कंपनी ने तीन वेरिएंट्स में पेश किया है। इसमें 4GB RAM + 128GB स्टोरेज, 6GB RAM + 128GB स्टोरेज और 6GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल शामिल है।
Oppo A6 5G फोन में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है।
Oppo A6 5G फोन में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
Oppo A6 5G फोन में कंपनी ने 7000mAh की जंबो बैटरी दी गई है, जिसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
Oppo A6 5G फोन के 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये है। हालांकि, इसे अभी आप बैंक कार्ड और आसान ईएमआई में भी खरीद सकेंगे।
Oppo A6 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो फोन को बैंक कार्ड के जरिए 1500 रुपये सस्ता खरीदा जा सकता है। साथ ही फोन पर 633 रुपये की शुरुआती ईएमआई का ऑप्शन भी मौजूद है।
Don't Miss Out the Latest Updates. Subscribe to Our Newsletter Today!
Enroll for our free updates
Please confirm that you agree to the terms and conditions.
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information