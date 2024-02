होम

7000mAh बैटरी वाला पावरफुल स्मार्टफोन, 8000 से भी कम है कीमत

7000mAh battery featured itel P40 plus get in just 7299 check top deal here: अगर आपके फोन की बैटरी जल्दी-जल्दी खत्म हो जाती है, तो अब आप 7000mAh बैटरी फोन भी खरीद सकते हैं। इस फोन को Amazon फर 8 हजार से कम की कीमत में बेचा जा रहा है। जानें फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स।

Manisha Published:Feb 18, 2024, 15:52 PM | Updated: Feb 18, 2024, 15:52 PM